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Slováci prehrali na 4 Nations Floorball Challenge s Nórskom
Zverenci trénera Radomíra Mrázka vstúpili do turnaja piatkovým vysokým víťazstvom 12:1 nad Slovinskom.
Autor TASR
Žilina 14. novembra (TASR) - Slovenskí florbalisti prehrali vo svojom druhom zápase na turnaji 4 Nations Floorball Challenge v Žiline s Nórskom 2:4. Na domácom podujatí sa stretnú ešte v nedeľu s Lotyšskom (15.00).
Zverenci trénera Radomíra Mrázka vstúpili do turnaja piatkovým vysokým víťazstvom 12:1 nad Slovinskom. Pre Slovákov je podujatie v Žiline poslednou hernou previerkou pred decembrovými MS.
Zverenci trénera Radomíra Mrázka vstúpili do turnaja piatkovým vysokým víťazstvom 12:1 nad Slovinskom. Pre Slovákov je podujatie v Žiline poslednou hernou previerkou pred decembrovými MS.
4 Nations Floorball Challenge
Nórsko - SLOVENSKO 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Góly: 16. Hansen (Hasselström), 29. Gronli (Pedersen), 40. Pedersen (Hasselström), 60. Kampe - 2. Kvasnica, 55. Hansen (vl.). Vylúčení: 1:1, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 482 divákov
Nórsko - SLOVENSKO 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Góly: 16. Hansen (Hasselström), 29. Gronli (Pedersen), 40. Pedersen (Hasselström), 60. Kampe - 2. Kvasnica, 55. Hansen (vl.). Vylúčení: 1:1, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 482 divákov