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Slováci prehrali na 4 Nations Floorball Challenge s Nórskom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Zverenci trénera Radomíra Mrázka vstúpili do turnaja piatkovým vysokým víťazstvom 12:1 nad Slovinskom.

Autor TASR
Žilina 14. novembra (TASR) - Slovenskí florbalisti prehrali vo svojom druhom zápase na turnaji 4 Nations Floorball Challenge v Žiline s Nórskom 2:4. Na domácom podujatí sa stretnú ešte v nedeľu s Lotyšskom (15.00).

Zverenci trénera Radomíra Mrázka vstúpili do turnaja piatkovým vysokým víťazstvom 12:1 nad Slovinskom. Pre Slovákov je podujatie v Žiline poslednou hernou previerkou pred decembrovými MS.



4 Nations Floorball Challenge

Nórsko - SLOVENSKO 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Góly: 16. Hansen (Hasselström), 29. Gronli (Pedersen), 40. Pedersen (Hasselström), 60. Kampe - 2. Kvasnica, 55. Hansen (vl.). Vylúčení: 1:1, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 482 divákov
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