Slováci prehrali na Kaufland Cupe s Nórskom

SLOVENSKO - Nórsko 4:5 pp a sn (1:1, 1:1, 2:2 - 0:0, 0:1)



Góly: 11. Liška (Grman), 37. Sýkora (Kollár), 52. Pospíšil (Rosandič), 58. Kollár (Holešinský) - 19. Röymark (Ronnild), 29. Johannesen, 44. K. Olimb (Rosseli Olsen), 51. Hoff (Trettenes), rozh. nájazd Trettenes. Rozhodovali: J. Konc ml., Stano - Synek, D. Konc ml., vylúčení: 2:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 5121 divákov.



Slovensko: Rybár - Čerešňák, Rosandič, Gachulinec, Ivan, Grman, Koch, Bučko - Lantoši, Baláž, Liška - Pospíšil, Tamáši, Lunter - Regenda, Valach, Minárik - Holešinský, Kollár, Sýkora



Nórsko: Arntzen - Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Bull, Klavestad, Rokseth, Ronningen, Pedersen - K. Olimb, M. Olimb, Rosseli Olsen - Fladeby, Haga, Salsten - Jakobsson, Trettenes, Hoff - Ronnild, Henriksen, Röymark - Olsen

Žilina 5. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali vo štvrtkovom otváracom zápase turnaja Kaufland Cup 2022 s Nórskom 4:5 po nájazdoch. Pre zverencov Craiga Ramsayho to bola druhá prehra v príprave pred MS vo Fínsku.Slováci predtým zdolali Česko 3:1, potom mu podľahli po nájazdoch 3:4. Nad Nemeckom zvíťazili 3:1 a 3:2. V piatok proti sebe na Kaufland Cupe nastúpia Nóri s Francúzmi (18.00), turnaj uzavrie duel Slovenska s Francúzskom v sobotu 7. mája o 16.00 h.Slováci začali aktívne, ako prvý preveril nórskeho brankára Pospíšil. Ramsayho zverenci mali lepší pohyb, Arntzen si pripisoval jeden zákrok za druhým. Nóri sa do zakončenia dostali až v 7. minúte, Rybár musel kryť strelu Pedersena. V 11. minúte sa už diváci na žilinskom "" tešili, keď Grmanovo nahodenie od modrej čiary tečoval do siete Liška - 1:0. Ďalšiu veľkú šancu mal Gachulinec, ale sám pred brankárom mieril len do jeho hrudníka. V závere 1. tretiny Nóri využili chybu v slovenskej obrane a Röymark vyrovnal.Hneď na začiatku druhej dvadsaťminútovky sa do skvelej šance dostal Pospíšil, ale Arntzen dobre zasiahol. O niečo neskôr mal výbornú možnosť aj Lantoši, no ani on sám pred brankárom neuspel. V 29. minúte poslal strelu od modrej čiary smerom na bránku Johannesen, puk tesne pred Rybárom tečoval Čerešňák a dezorientovaný Rybár už nemal šancu zasiahnuť - 1:2. Vyrovnať mohol v prvej presilovej hre v zápase Lantoši, ale mieril tesne vedľa. Výborne však mieril Sýkora v 37. minúte, keď poslal puk do ľavého horného rohu a do kabín sa išlo opäť za nerozhodného stavu.Po troch minútach tretieho dejstva hrali Slováci po druhý raz v zápase v početnej výhode, ale Nórom sa v oslabení podarilo skórovať. Ken Andre Olimb dobre sledoval puk a vo vzduchu ho trafil dokonale - 2:3. Slovenskí hokejisti zostali zaskočení a do konca presilovky si nedokázali vypracovať šancu. Hneď potom hrali o jedného muža viac aj severania, no ani oni výrazne nezahrozili. Ďalšiu presilovku po faule Luntera však už dokázali využiť, keď slovenská obrana nechala pred bránkou úplne voľného Hoffa a ten poslal Nórov do dvojgólového vedenia. O 65 sekúnd neskôr prišla odpoveď Slovenska, keď sa individuálnou akciou blysol Pospíšil a znížil na 3:4. Slovákov tento gól nabudil, "" sa do súpera a vyrovnanie viselo na vlásku. Liška však v obrovskej šanci neuspel, no potom Holešinský videl Kollára a ten chladnokrvne skóroval.V predĺžení mal prvú šancu Čerešňák, Arntzen po jeho strele však zaklapol betóny. Vzápätí Nóri faulovali, ale v presilovej hre rozhodnutie nepadlo. Na rad prišli samostatné nájazdy, v nich uspeli iba Trettenes a Fladeby.