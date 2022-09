Slovenskí volejbalisti na ME hráčov do 20 rokov so Slovinskom prehrali

ME hráčov do 20 rokov v Taliansku



I. skupina:



SLOVENSKO – Slovinsko 0:3 (-16, -19, -26)



Rozhodovali: Cevik (Tur.) a Buchař (ČR), 360 divákov



SR 20: P. Kudra 1, Rendla 16, Badáň 5, Gulák 9, Petruf 16, Hanúsek 2 (libero Pati-Nagy, Hlaváč 0, Ľ. Skasko 1, B. Skasko 1)







Ďalší výsledok:



Srbsko – Poľsko 0:3 (-21, -17, -17)

Montesilvano 18. septembra (TASR) - Slovenskí volejbalisti do 20 rokov prehrali na ME hráčov do 20 rokov v Taliansku aj svoj druhý zápas. V nedeľu podľahli Slovinsku hladko 0:3 a na konte nemajú ani bod. V sobotu podľahli v prvom dueli Poľsku 1:3, v pondelok ich čaká súboj s domácim Talianskom. Do semifinále postúpia zo šesťčlennej I. skupiny prvé dva tímy.