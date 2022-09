Slováci prehrali na ME hráčov do 20 rokov s Talianskom 0:3

ME hráčov do 20 rokov v Taliansku



I. skupina:



Taliansko - SLOVENSKO 3:0 (20, 15, 17)



Rozhodovali: Kyriopulová (Gréc.) a Cevik (Tur.), 75 min, 650 divákov



SR 20: Kudra 1, Rendla 10, Badáň 3, Gulák 6, Petruf 5, Hanúsek 6, Hlaváč, B. Skasko 1, Turčáni (libero Pati-Nagy)







ďalšie výsledky:



Slovinsko - Srbsko 3:0 (18, 22, 11)



Poľsko - Francúzsko 3:0 (20, 21, 23)







tabuľka:



1. Poľsko 3 3 0 9:1 9



2. Taliansko 3 2 1 8:3 7



3. Slovinsko 3 2 1 6:3 6



4. Srbsko 3 1 2 3:6 3



5. Francúzsko 3 1 2 3:8 2



6. SLOVENSKO 3 0 3 1:9 0

Montesilvano 19. septembra (TASR) - Slovenskí volejbalisti prehrali na ME hráčov do 20 rokov v Taliansku aj svoj tretí zápas. V pondelok nestačili na domácu reprezentáciu 0:3 na sety. Na konte nemajú ani bod, keďže predtým prehrali s Poľskom a Slovinskom. Do semifinále postúpia zo šesťčlennej I. skupiny prvé dva tímy.