Slováci prehrali na MS do 18 rokov s Fínskom 0:4 v A-skupine

MS do 18 rokov:

A-skupina:



SLOVENSKO – Fínsko 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)

Góly: 7. Hemming (Helenius, Saarelainen), 8. Ruohonen (Suoniemi, Jokinen), 18. Pikkarainen (Suoniemi, Väisänen), 20. Saarelainen (Helenius). Rozhodovali: Lindner (USA), Ruprecht (Švaj.) - Ankerstjerne (Dán.), Kingdon (USA), vylúčení: 7:3 na 2 min, navyše: Ruohonen 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, xxx divákov.



SR: Haronik - Radivojevič, Fabuš, Húževka, Beluško, Ličko, Kupec, Zubek, Kalman - Tomík, Pobežal, Straka - Chrenko, Pitka, Nemec - Chovan, Šatan, Svrček - Liščinský, Vrtiel, Maruna

Fínsko: Rimpinen - Väisänen, Kiviharju, Nykyri, Jokinen, Nieminen, Amhamdi, Mononen - Hemming, Helenius, Saarelainen - Sinivuori, Ruohonen, Suoniemi - Pikkarainen, Koivu, Vesterinen - Teshome, Kettunen, Väärälä - Loponen

Espoo 27. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali aj vo svojom treťom zápase na MS do 18 rokov vo Fínsku. V nedeľňajšom stretnutí A-skupiny podľahli domácemu tímu 0:4, všetky góly padli už v prvej tretine. Mužstvo Martina Dendisa predtým podľahlo americkým rovesníkom vysoko 0:9 a Lotyšsku 3:5.V neúplnej tabuľke A-skupiny patrí mladým Slovákom posledné piate miesto bez zisku bodu so skóre 3:18. Posledný duel v skupine odohrajú v utorok proti Nórom (13.00 h). Prvé štyri tímy postúpia do štvrťfinále, posledný si zahrá o udržanie.Domáci hokejisti išli do zápasu ako veľkí favoriti a svoju úlohu do bodky splnili. Prvý gól strelili v 7. minúte, keď po 18 sekundách potrestali vylúčenie Tomíka. Na 2:0 zvýšil už o 43 sekúnd neskôr Ruohonen a Slováci inkasovali do prvej prestávky ešte dvakrát. V 18. minúte využil ďalšiu presilovku Pikkarainen a na 4:0 zvýšil Saarelainen.V úvode druhého dejstva poslal Ruohonen nešetrne na mantinel Kupca a toho museli odniesť z ľadu na nosidlách. Slováci si zahrali päťminútovú presilovku, no viac šancí v nej mali domáci hráči. V ďalších minútach pokračoval fínsky tlak, no zverenci trénera Dendisa zlepšili hru v defenzíve a ďalší gól nedostali. V ofenzíve im to však vôbec nešlo a Fíni ich po dvoch tretinách prestrieľali vysoko 27:8.Obraz hry sa nezmenil ani v tretej časti, Fíni tlačili, vypracovali si množstvo veľkých šancí, ale gól už nestrelili aj vďaka dobrému výkonu brankára Haronika.utorok 30. apríla: 13.00 Nórsko - SLOVENSKO