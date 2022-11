Slováci prehrali na MS so Švajčiarskom 3:9, o štvrťfinále proti Poľsku

MS vo florbale, A-skupina:

Slovensko - Švajčiarsko 3:9 (2:4, 0:2, 1:3)



Góly: 17. Pažák (Gašparík), 20. Nehila (Pažák), 44. Dudovič (Gašparík) - 5. Braillard, 7. Zaugg (Mock), 8. Heller (Meier), 14. Schiess (Maurer), 29. Laely (Riedi), 31. Laely (Riedi), 47. Mendelin (Kanzig), 58. Burki (Mendelin), 58. Ruegger (Mock). Rozhodovali: Sjogren, Ellis (obaja Fín.), vylúčení: 2:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2000 divákov.



zostava SR: Kohút - Hatala, Miške, Mirt, Pažák, Kozák, Košarišťan - Dudovič, Gašparík, Gál - Ujhelyi, Cvacho, Nehila - Kelemen, Virga, Kvasnica - Kubovič, Gajdoš, Bačinský



Nórsko – Fínsko 2:7 (1:0, 1:5, 0:2) Góly: 14. Pedersen, 28. Hjemgard – 23. Kainulainen, 27. Heikkila, 27. Kainulainen, 29. Sikkinen, 39. Johansson, 53. Johansson, 60. Rantala



konečná tabuľka A-skupiny:



1. Švajčiarsko 3 2 1 0 20:12 5

2. Fínsko 3 2 0 1 20:10 4

3. SLOVENSKO 3 1 0 2 11:23 2

4. Nórsko 3 0 1 2 12:18 1



ďalší program SR:



streda 9. novembra - baráž o štvrťfinále: SLOVENSKO - Poľsko (Winterthur, 16.00 h)

Winterthur 8. novembra (TASR) - Slovenskí florbalisti neuspeli vo svojom záverečnom dueli v základnej A-skupine na MS vo florbale. Vo Winterthure podľahli domácim Švajčiarom 3:9 a v tabuľke obsadili tretie miesto. V stredu nastúpia o 16.00 h v baráži o postup do štvrťfinále proti Poľsku.Slováci mali aj v treťom stretnutí nevydarený úvod a po štrnástich minútach prehrávali už 0:4. V skupine tak prehrali všetky prvé tretiny a v každej inkasovali od súpera minimálne tri góly. Do prvej prestávky síce znížili na 2:4, ale v ďalšom priebehu hry už na favorizovaného súpera nestačili a prehrali o šesť gólov.Švajčiarsko vyhralo skupinu so ziskom piatich bodov, na druhej priečke skončili so štyrmi Fíni. Oba tímy si vybojovali miestenku vo štvrťfinále.