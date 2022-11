Slováci prehrali na Nemeckom pohári s Rakúskom 2:3 po predĺžení

Nemecký pohár:



Rakúsko - SLOVENSKO 3:2 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 19. Wolf (Gaffal), 24. Heinrich (Thaler), 61. Haudum (Maier, Kasper) - 15. Beňo, 55. Holešinský (Tamáši, Fominych). Rozhodovali: Hoppe, Schukies - Heffner, Merten (všetci Nem.), vylúčení: 1:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.



Rakúsko: Kickert – Baltram, Brunner, Feldner, Gaffal, Harnisch, Haudum, Heinrich, Huber, Kainz, Kasper, Maier, Nickl, Nissner, Obrist, Reinbacher, Schwinger, Thaler, B. Wolf, R. Wolf, Zündel

Slovensko: Godla – Grman, Rosandič, Bučko, Koch, Hain, Beňo, Mudrák, Maier – Fominych, Tamáši, Holešinský – Okuliar, Sukeľ, Hecl – Faško-Rudáš, Minárik, Sýkora – Jedlička, Čacho, Lunter

Krefeld 10. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti vstúpili neúspešne do turnaja o Nemecký pohár 2022. Vo štvrtkovom dueli v Krefelde podľahli Rakúsku 2:3 po predĺžení.Góly Slovenska strelili Michal Beňo a Adrián Holešinský. V predĺžení rozhodol o triumfe Rakúska Lukas Haudum.V druhom zápase na turnaji sa slovenskí hokejisti stretnú v sobotu 12. novembra o 14.00 h s Dánskom.Slováci začali dobre a od úvodu boli lepším tímom na ľade. Mali aj prvé šance. Najskôr sa pokúšal presadiť Holešinský, v polovici úvodnej tretiny hľadal Jedlička pred bránkou Čacha, ale slovenský útočník na puk nedočiahol. Po ňom trafil iba do brankára Fominych. Gólu sa Ramsayho zverenci dočkali v 15. minúte, keď obranca Beňo vo svojom prvom reprezentačnom zápase strelil aj prvý gól. Jeho strelu si nešťastne zrazil do bránky jeden z Rakúšanov. Skóre prvej tretiny však uzavrel 76 sekúnd pred jej koncom prekonal Godlu obranca Bernd Wolf.Na začiatku druhého dejstva fauloval Faško-Rudáš, Rakúšania jeho faul potrestali. Heinrich poslal puk na bránku, Godla nezareagoval, keďže mal zakrytý výhľad. Vyrovnať mohol Sukeľ, keď si Slováci vytvorili tlak, ale jeho strela skončila len na hrudi Kickerta. Záver druhej tretiny priniesol najskôr skvelý zákrok Godlu po strele Harnischa a potom aj prvú presilovku Slovákov v zápase, ktorú nevyužili.V tretej tretine sa prvých päť minút nič nedialo, potom však po ľavej strane utiekol Holešinský a mal veľkú šancu na vyrovnanie. Jeho strelu však Kickert chytil. Snahu slovenských hokejistov o vyrovnanie potom otupili dve vylúčenia, Rakúšania mali obrovskú šancu v 47 sekundovej presilovke o dvoch hráčov. Kasper však netrafil odkrytú bránku. V 55. minúte sa Slováci dočkali vyrovnania, keď sa po skvelej akcii prvého útoku presadil Holešinský.Predĺženie sa hralo iba 32 sekúnd, keď Haudum rozhodol o triumfe Rakúska., strelec druhého gólu Slovenska: "Ťažko to hodnotiť. Mali sme dobrý vstup, vyšlo nám úvodných desať minút a potom vyrovnali aj pre moju chybu. O zápase sa rozhodlo v druhej tretine. Nedodržali sme pokyny, súper mal navrch v osobných súbojoch a bol o krok pred nami. Pozitívom je aspoň gól, chalani mi to pekne nahodili, ja som to už mal vymyslené a vyšlo mi to."asistent trénera SR: "Rakúšania na nás vybehli veľmi agresívnou hrou. Mali sme tam aj dobré fázy, ale pôsobili sme unaveným dojmom, nešli nám tak nohy. V predĺžení sme mohli strhnúť víťazstvo na našu stranu, no prehrali sme osobný súboj a inkasovali."