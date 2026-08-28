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Piatok 28. august 2026
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Slováci prehrali na turnaji hráčov do 20 rokov s Čechmi 3:9

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Espoo 28. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali vo svojom treťom zápase na turnaji piatich krajín v Espoo. Po víťazstvách nad Švajčiarskom 4:2 a Fínskom 4:3 pp podľahli v piatok Čechom 3:9.

Autor TASR
Espoo 28. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali vo svojom treťom zápase na turnaji piatich krajín v Espoo. Po víťazstvách nad Švajčiarskom 4:2 a Fínskom 4:3 pp podľahli v piatok Čechom 3:9.

Na turnaji ich čakajú ešte dva zápasy, v nedeľu o 13.00 nastúpia najskôr proti Fínsku a o 16.30 proti Švédsku.



Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov:

Slovensko - Česko 3:9 (2:2, 0:4, 1:3)

Góly: 1. Floriš (Tomík), 17. Kazda (Kalman, Nemec), 44. Murín (Nemec) – 6. Novotný (Benák, Dravecký), 10. Novotný (Benák, Lev), 27. Vehovský (Frolo, Nestrašil), 30. Čihař (Poletín, Pšenička), 31. Řípa (Fasner, Macek), 32. Blanár (Benák, Pšenička), 51. Benák (Nestrašil, Dravecký), 55. Nestrašil (Dravecký, Vaněček), 56. Čihař (Pšenička)



Slovensko: Hrenák – Goljer, Kalman, Floriš, Kovalčík, Vajko, Lisý – Murín, Chrenko, Nemec – Svrček, Chovan, Kazda – Straka, Marek, Dubravík – Tomík, Jakubec, Bernát – Karšay



ďalší výsledok:

Švédsko - Švajčiarsko 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
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