Slováci prehrali s Anglickom v malom futbale 2:3 gólom v nadstavení

Hlasy po zápase:



Branislav Škorec, tréner SR: "Dnes rozhodlo to, že sme nepremenili naše šance. Pretože, keď máte za stavu 2:1 tri vyložené šance, tak máte súpera zaklincovať. Súper nám daroval presilovku a my dostaneme gól. To sa nesmie stať. Musíme sa z toho poučiť. Všetko máme vo svojich rukách. My musíme s Francúzskom vyhrať. Nič iné si ani nepripúšťame."



Adam Bombicz, strelec druhého gólu SR: "Zápas sme si prehrali sami. Mohli sme zápas rozhodnúť skôr. Naopak, spravili sme z toho drámu a nakoniec sme prehrali. To, že súper dostal červenú kartu, nám skôr ublížilo, ako pomohlo. Musíme sa z tohto poučiť a vyhrať nasledujúci zápas."

MS v malom futbale - SAE

F-skupina:



Slovensko - Anglicko 2:3 (0:1)



Góly: 27. Juhás, 38. Bombicz - 19. Blackwood, 47. Morgan-Griffiths, 50.+2 Kuehn, ČK: 44. Cruz (Angl.)



zostava SR: Feriančik, Pella – Juhás, Antol, Kis, Javnický, Stoch, Mikluš, Blažej, Marušinec, Beliš, Kuhajdík, Böhmer, Gere, Jurkemik

ďalší výsledok F-skupiny:



Francúzsko - Albánsko 3:2

tabuľka:



1. Francúzsko 2 1 1 0 5:4 4



1. Anglicko 2 1 1 0 5:4 4



-----------------------------------



3. Slovensko 2 1 0 1 4:3 3



4. Albánsko 2 0 0 2 2:5 0

Rás al-Chajmá 29. októbra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale neuspeli vo svojom druhom dueli na MS v Spojených arabských emirátoch. V súboji s Anglickom prehrali 2:3 a klesli na tretiu priečku tabuľky. O postup do osemfinále budú bojovať v záverečnom zápase základnej F-skupiny proti Francúzsku (utorok 31. októbra o 16.45 SEČ). Zo skupiny postúpia prvé dva tímy tabuľky.Slováci v prvom stretnutí na šampionáte zdolali Albánsko 2:0 a v prípade druhého triumfu by už mali vo vrecku miestenku vo vyraďovačke. Z tlaku v prvom polčase však nič nevyťažili a Angličania sa po ojedinelej šanci ujali vedenia zásluhou Blackwooda. Vzápätí Jurkemik nastrelil brvno a gól mohla slovenská ekipa oslavovať až po zmene strán v 27. minúte, keď Juhás cez hradbu tiel dostal loptu do siete - 1:1. O desať minút neskôr pridal druhý gól Bombicz a Slováci mali navyše k dispozícii presilovku po vylúčení Cruza. Záver však nezvládli, keď najskôr Morgan-Griffiths vyrovnal a v nadstavenom čase rozhodol Kuehn o troch bodov pre Anglicko.