Slováci prehrali s Chorvátskom a v Euro Cupe sú stále bez víťazstva

Varaždin 29. apríla (TASR) - Slovenskí hádzanári prehrali vo štvrtkovom zápase Euro Cupu s Chorvátskom 23:26. Po piatich odohratých stretnutiach sú v tabuľke bez bodu poslední.



Slováci nastúpili proti rovnakému súperovi aj v stredu v rámci dohrávky 1. kola a prehrali 24:32. Oba zápasy sa uskutočnili po dohode vo Varaždine. Slováci v odvete predviedli bojovný výkon a v priebehu duelu trikrát viedli o tri góly.



Euro Cup hrajú paralelne s kvalifikáciou ME 2022 istí účastníci budúcoročného európskeho šampionátu - Slovensko a Maďarsko ako jeho organizátori a Španielsko a Chorvátsko ako finalisti predchádzajúcich ME. Zverenci Petra Kukučku uzavrú účinkovanie v súťaži v sobotu 1. mája v Llírii pri Valencii proti Španielsku (21.00 h).



5. kolo Euro Cupu:



Chorvátsko - Slovensko 26:23 (12:13)



Slováci prehrávali po dvoch minútach 0:2, no súperovi nedovolili väčší "trhák". V 7. minúte dokázali vyrovnať, hoci sa Chorváti opäť dostali do vedenia, hostia s nimi držali krok. V 22. minúte viedli domáci 10:7, ale Slovákom parádne vyšiel záver polčasu a vďaka dobrej defenzíve dokázali otočiť stav na 13:12 vo svoj prospech.



V druhom dejstve pokračovali Slováci v skvelom výkone a vypracovali si náskok 18:15, trojgólové vedenie si udržiavali až do 46. minúty. Potom Chorváti opäť prevzali iniciatívu, v 50. minúte vyrovnali a v závere využili chybu Slovákov, strelili dva rýchle góly a vybojovali víťazstvo 26:23.