Slováci prehrali na kvalifikácii MS 2024 s Chorvátskom

C-skupina /Pula/:



Chorvátsko - SLOVENSKO 4:0 (4:0)



Góly: 7. a 12. Sekulič, 11. Kuraja, 19. Kustura. Rozhodoval: Kutsyj (Ukr.), ŽK: Doša (SR).



zostava SR: Kušník (Karpiak) - Kozár, Zaťovič, Doša, Drahovský - Čeřovský, Rick, Grečko, Směrička, Bačo, Ostrák, Kyjovský, Marton







tabuľka C-skupiny:



1. Chorvátsko 2 2 0 0 9:1 6



2. Francúzsko 1 0 1 0 4:4 1



3. Slovensko 2 0 1 1 4:8 1



4. Nemecko 1 0 0 1 1:5 0



ďalší program SR:



5. októbra o 18.30 h, EWS Arena (Göppingen): Nemecko - SR



9. októbra o 18.30 h, ŠH Levice: SR - Nemecko



14. decembra o 21.05 h, Espace Mayenne (Laval): Francúzsko - SR



20. decembra o 18.30 h, Levice/Bratislava: SR - Chorvátsko

Pula 20. septembra (TASR) - Slovenskí futsaloví reprezentanti prehrali v druhom stretnutí C-skupiny elitného kola kvalifikácie MS 2024 s Chorvátskom 0:4. Favorit duelu rozhodol v Pule o svojom triumfe už v prvom polčase, v ktorom domáci strelili všetky góly. Mužstvo trénera Mariána Berkyho má po dvoch zápasoch jeden bod za remízu s Francúzskom (4:4). V októbrovom asociačnom termíne ho čaká dvojzápas proti Nemecku, ktorý bude kľúčový v boji o postup.V prvom polčase sa preukázal kvalitatívny rozdiel oboch tímov. Slováci držali krok iba v úvodných minútach. Chorvátov poslal do vedenia v 7. minúte Sekulič. O štyri minúty neskôr poslal do dvojgólového vedenia Chorvátsko Kuraja a na 3:0 zvýšil druhým presným zásahom Sekulič. Štvrtý gól do slovenskej siete strelil do prestávky Kustura.Slováci hrali od začiatku druhého dejstva vabank. V pätici bez brankára sa snažili dotiahnuť na kvalitne organizovaného súpera. Brániaca štvorica domácich výborne vykrývala dôležité priestory a Slováci nedokázali nájsť dieru v ich defenzívnom tvare.Slovenský výber nikdy neštartoval na svetovom šampionáte. Na veľkom turnaji sa predstavili premiérovo až vlani. Na ME v Holandsku postúpili do štvrťfinále, v ktorom nestačili na Španielov a obsadili konečnú 8. priečku.