Slováci prehrali s Dánskom 3:4 v zápase Nemeckého pohára

Nemecký pohár 2023:



SLOVENSKO - Dánsko 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)



Góly: 33. Cingel (Čerešňák, Faško-Rudáš), 55. Okuliar (Čerešňák, Hrehorčák), 58. Roman (Baláž, Čerešňák) - 9. Blichfeld (Molgaard, Schultz), 17. Wejse (Scheel), 25. Aagaard (Molgaard, Blichfeld), 54. Koch (From, O. Lauridsen). Rozhodovali: Iwert, Schadewaldt - Jürgens, Menz, vylúčení: 5:10, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 1500 divákov.



SLOVENSKO: Tomek - Gajdoš, Čerešňák, Ivan, Bučko, Beňo, Golian, Korenčík, Hain - Takáč, Cingel, Faško-Rudáš - Okuliar, Roman, Hrehorčák - Minárik, Baláž, Paulovič - Kusko, Kašlík, Kukuča



Dánsko: Seldrup - N. Jensen, Bruggisser, O. Larsen, M. Lauridsen, Koch, O. Lauridsen, M. Jensen - Frederisken, Kjaer, Andersen - Schultz, Molgaard, Blichfeld - Asperup, Wejse, Scheel - Aagaard, Russel, From

tabuľka:



1. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 9:5 3



2. Nemecko 1 1 0 0 0 4:1 3



3. Dánsko 2 1 0 0 1 5:6 3



4. Rakúsko 1 0 0 0 1 1:7 0

ďalší program:



sobota 11. novembra



18.00 Nemecko – Rakúsko







nedeľa 12. novembra



11.00 Dánsko – Rakúsko



14.30 Nemecko – SLOVENSKO

Landshut 11. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom druhom zápase na Nemeckom pohári 2023. Po triumfe 7:1 nad Rakúskom podľahli v sobotu v Landshute Dánsku 3:4. Góly Slovákov strelili Lukáš Cingel, Oliver Okuliar a Miloš Roman.Zverenci Craiga Ramsayho majú aj napriek prehre stále šancu na turnajový triumf, v nedeľu ich od 14.30 h čaká výber domáceho Nemecka.Dáni mali prvú šancu v zápase, Tomek výborne zasiahol betónom. Slováci odpovedali strelou Hrehorčáka, ale aj dánsky brankár predviedol úspešný zákrok. V 9. minúte však po chybe slovenskej obrany otvoril skóre Blichfeld. Od tej chvíle sa Ramsayho zverenci snažili vyrovnať, ale Dáni dobre bránili a rozohrávku súpera narúšali vysokým forčekingom. V 17. minúte sa im podarila ďalšia akcia, po ktorej uzavrel skóre prvej tretiny Wejse.Severania mali lepší vstup aj do druhej tretiny. Po faule Pauloviča zužitkoval početnú výhodu Aagaard a dostal svoj tím už do trojgólového vedenia. Najväčší problém robil Slovákom prechod do útoku, chýbala im aj kreativita v ofenzíve. V polovici zápasu však dostali k dispozícii skrátenú presilovku o dvoch hráčov, ktorú využil po presnej strele Cingel. Ten istý hráč potom nastrelil v pokračujúcej presilovke hornú žŕdku. Do konca druhej tretiny mali slovenskí hokejisti prevahu, ale viac gólov už nedali.V tretej časti hry pokračovala prevaha Slovákov, ale narážali na skonsolidovanú defenzívu Dánov. Napriek tomu sa im niekoľkokrát podarilo dostať do šancí, no brankár Seldrup držal severanov nad vodou. V 54. minúte sa presadil Koch, na tento zásah vzápätí zareagoval Okuliar. Pred bránkou Dánska sa necelých 5 minút pred koncom strhla šarvátka, po ktorej hrali slovenskí reprezentanti v prevahe šiesti proti trom a potom šiesti proti štyrom. Po góle Romana na 3:4 hrali v závere ďalšiu presilovku a vzápätí aj bez brankára, ale vyrovnať už nedokázali.