Slováci prehrali s domácim Gruzínskom v kvalifikácii na ME19

2. skupina:



SLOVENSKO - Gruzínsko 0:2 (0:0)



Góly: 67. Nikolaišvili, 90. Čikovani

ďalší výsledok:



Poľsko - Čierna Hora 0:1 (0:1)



Gól: 45. Adzič

tabuľka



1. Čierna Hora 2 1 1 0 2:1 4



2. Poľsko 2 1 0 1 3:1 3



3. Gruzínsko 2 1 0 1 2:3 3



4. SLOVENSKO 2 0 1 1 1:3 1

Ďalší program:



utorok 25. marca



SLOVENSKO 19 - Poľsko 19 (16.00 h SEČ)

Tbilisi 22. marca (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali v 2. zápase druhej fázy kvalifikácie ME s Gruzínskom 0:2. Na to aby si Slováci udržali šancu na postup, musia v poslednom zápase druhej fázy zdolať Poliakov.O trojbodovom zápise Gruzíncov rozhodli v druhom polčase George Nikolaišvili a Nikoloz Čikovani. Na čelo tabuľky sa dostala Čierna Hora, ktorá v ďalšom sobotnom stretnutí zdolala Poľsko 1:0. Júnového turnaja sa okrem domáceho Rumunska zúčastnia aj víťazi siedmich skupín.