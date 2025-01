Slováci prehrali s Fínskom vo štvrťfinále, skončia na 6. mieste

MS do 20 rokov – štvrťfinále:



Fínsko – SLOVENSKO 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)



Góly: 2. Kiiskinen (Nurmi, Ruohonen), 4. Nurmi (Kiiskinen, Nieminen), 14. Halttunen (Kiviharju, Rautiainen), 36. Kumpulainen (Rautiainen, Jokinen), 59. Nurmi (Ruohonen, Miettinen) – 31. Pekarčík (Dvorský, Štrbák), 50. Fedor (Kukumberg), 57. Dvorský (Pekarčík, Královič). Rozhodcovia: Frandsen (Dán.), M. Holm (Švéd.) – Ankerstjerne (Dán.), Briganti (USA), vylúčení: 4:3 na 2 min, navyše Pieniniemi (Fín.) 5 min+DKZ za faul kolenom, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 6427 divákov.







Fínsko: Rimpinen – Kiviharju, Pieniniemi, Jokinen, Nieminen, Tuhkala, Väisänen, Kangas – Rautiainen, Helenius, Hynninen – Kiiskinen, Ruohonen, Nurmi – Halttunen, Miettinen, Kumpulainen – Uronen, Alasiurua, Hemming – Saarelainen



SLOVENSKO: Lenďák (14. Urban) – Královič, Radivojevič, Barcík, Štrbák, Chromiak, Baran, Pišoja – Pekarčík, Dvorský, Kukumberg – Císar, Pobežal, Jenčko – Klečka, Dej, Vojtech – Chovan, Fedor, Tomík – Cedzo





Ottawa 3. januára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali vo štvrťfinále juniorských MS s Fínskom 3:5. "Suomi" položili základ svojho triumfu už v prvej tretine, po ktorej mali trojgólový náskok. Slováci neukončili čakanie na postup do semifinále MS "20", naposledy sa dostali medzi najlepšiu štvorku v roku 2015. Na turnaji v Ottawe obsadia 6. miesto. Semifinálový súper Fínov bude známy až po konci všetkých štvrťfinálových zápasov.Favorit viedol po góloch Jesseho Kiiskinena, Jesseho Nurmiho a Kaspera Halttunena. Po faule na Luku Radivojeviča sa podarilo Slovákom znížiť v päťminútovej presilovke vďaka Jurajovi Pekarčíkovi. V tretej tretine sa mužstvo Ivana Feneša vrátilo späť do hry zásluhou Róberta Fedora a kapitána Dalibora Dvorského. Napriek dvojnásobnej streleckej prevahe (36:18) sa im už vyrovnať nepodarilo. Triumf Fínov poistil 119 sekúnd pred sirénou Nurmi.Za najlepšieho hráča Slovenska v zápase vyhlásili Romana Kukumberga. Do najlepšej trojice slovenského tímu na MS "20" sa dostali útočníci Kukumberg s Dvorským a obranca Radivojevič.Slovenská "dvadsiatka" sa na juniorskom šampionáte dostala medzi najlepšiu štvorku trikrát v histórii. Naposledy si v semifinále zahrala pred desiatimi rokmi, na MS 2015 tím s Denisom Godlom, Erikom Černákom, Martinom Réwayom či Petrom Cehlárikom získal bronzové medaily, keď v súboji o 3. miesto zdolal Švédsko 4:2. Zopakoval tak predtým jediný medailový úspech zo šampionátov tejto vekovej kategórie. V roku 1999 sa partia okolo Jána Lašáka, Mariána Gáboríka a Ladislava Nagya tešila rovnako z bronzu.Fíni začali aktívnejšie a už po 70 sekundách sa dostali do vedenia. Po chybe Štrbáka v rozohrávke ešte Nurmiho strelu Lenďák zneškodnil, ale z dorážky sa presadil Kiiskinen. V 4. minúte zahrozili aj Slováci, Pekarčíkové zakončenie zlikvidoval Rimpinen a krátko na to Dvorský v dobrej streleckej príležitosti tesne minul. Na druhej strane boli Fíni efektívnejší a Nurmi zvýšil na 2:0. V polovici prvej tretiny hrali zverenci Feneša presilovku, Dvorský trafil konštrukciu bránky. Vzápätí opäť zakončil kapitán Slovenska, Rimpinen však držal čisté konto. "Suomi" svoju početnú výhodu síce tiež nevyužili, no po nej sa presadili. Rautiainen trafil žrď, Kumpulainen však trafil presne a vyhnal Lenďáka z bránky. Favorit bol napriek vedeniu stále nebezpečný, ale Urban držal svoj tím. Pred prestávkou sa pripomenili aj Slováci, po Jenčkovej strele sa dostal k dorážke Dej, ale nedostal puk za fínskeho brankára.V úvode druhej časti Radivojevič v šanci neprekonal Rimpinena. Hneď z protiútoku sa tešil z gólu Hynninen, ale ten po trénerskej výzve neplatil. Fínsky útočník bránil Urbanovi v bránkovisku. V 24. minúte po dobrom forčekingu získal puk Pekarčík, no stav zostal 0:3. Do samostatného úniku sa na druhej strane dostal Miettinen, slovenský brankár príležitosť zlikvidoval. Urban si krátko na to mohol dať vlastný gól, ale udržal puk pred bránkovou čiarou. V polovici zápasu Pieniniemi po faule kolenom na Radivojeviča dostal trest na 5 minút + DKZ. Do šatne však po zákroku zamieril aj slovenský obranca. Hneď v úvode početnej výhody našiel Dvorský krížnou prihrávkou Pekarčíka, ktorý znížil na 1:3. Viac gólov však Slováci v presilovke nedali a po nej inkasovali. Chybu Královiča využil Kumpulainen. Pekarčík mohol stretiť druhý gól v stretnutí, ale on a aj jeho spoluhráči z formácie neboli dôrazní v zakončení. Po vhadzovaní mal príležitosť aj Kukumberg, no Rimpinena zneškodnil jeho strelu.Už po niekoľkých sekundách tretieho dejstva mal šancu Hynninen. V 50. minúte Kukumberg našiel pred bránou Fedora, ktorý prekonal Rimpinena a dostal Slovákov späť do hry. V polovici tretiny urobil faul Väisänen, kouč Feneš sa rozhodol zariskovať a odvolal brankára, no stav sa nezmenil. Necelé štyri minúty pred koncom odviedol dobrú práce pre brankárom Dvorský a slovenský kapitán po viacerých dorážkach prekonal Rimpinena a upravil na rozdiel jedného gólu. Fínov však 119 sekúnd pred sirénou upokojil Nurmi zakončením po vhadzovaní. Slováci ešte v závere odvolali brankára, ale súper si už náskok ustrážil.Ivan Feneš, tréner SR: "Maxim Štrbák, obranca SR:Dalibor Dvorský, kapitán a útočník SR:Juraj Pekarčík, útočník SR: