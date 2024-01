Slováci prehrali s Izraelom 0:3 a budú hrať o 5. miesto

kvalifikácia ME do 20 rokov - 1. kolo, turnaj v Púchove:



I. skupina



SLOVENSKO – Izrael 0:3 (-19, -14, -15)



Rozhodovali: Halász (Maď.) a Tomecová (Slovin.), 65 min, 650 divákov.

Púchov 5. januára (TASR) - Slovenskí volejbalisti do 20 rokov nestačili v piatkovom stretnutí 1. kola kvalifikačného turnaja ME v Púchove na Izraelčanov 0:3. V I. skupine tak obsadili po troch stretnutiach 3. priečku so štyrmi bodmi a nepostúpili medzi najlepšiu štvorku. Na turnaji ich čakajú súboje o 5.-8. miesto. Stále pritom majú šancu zaistiť si účasť v ďalšej fáze kvalifikácie.