Slováci prehrali s Lotyšskom 2:6, budú bojovať iba o 7. miesto

Góly: 24. Řezanina (Kvasnica), 55. Gašparík (Dudovič) - 10. Smits, 23. Trekse (Ragovskis), 32. vl. gól SR, 50. Kovalevskis (Trekse), 51. Ragovskis (Raitums), 60. Smits. Rozhodovali: Sjogren, Ellis (obaja Fín.), vylúčení: 3:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 323 divákov.



Zostava SR: Klobučník - Řezanina, Miške, Kozák, Mirt, Grich, Hatala - Dudovič, Gašparík, Gál - Ujhelyi, Grlický, Pažák - Kubovič, Gajdoš, Kvasnica - Cvacho

Radomír Mrázek, tréner SR: "Nemáme z tohto zápasu dobrý pocit. Lotyši nás do neho ani nepustili. Bol vidno veľký rozdiel vo fyzičke a nás asi stál obrovské množstvo síl súboj s Fínskom, pretože dnes sme boli úplne bez energie, čo bolo vidno na všetkých činnostiach našej hry. Robili sme množstvo individuálnych chýb, čo si s takýmto súperom nemôžeme dovoliť. Treba športovo priznať, že Lotyši boli v tomto zápase lepší, plní síl a zaslúžene vyhrali."

Michal Dudovič, hráč SR: "Bol to z našej strany nevydarený zápas, v ktorom sme sa veľmi chceli predviesť, ukázať našu hru a postúpiť cez Lotyšov do boja o piate miesto. Lotyši dnes viac chceli a zaslúžene zvíťazili..."



Fínsko - Česko 3:2 (0:2, 2:0, 1:0),

Švajčiarsko - Švédsko 1:6 (0:2, 1:0, 0:4)



Estónsko - Nórsko 4:5 pp (2:2, 0:2, 2:0 - 0:1)

Helsinki 10. decembra (TASR) - Slovenskí florbalisti prehrali v piatkovom zápase o 5.-8. miesto na MS v Helsinkách s Lotyšskom 2:6. V sobotu o 9.00 SEČ tak budú bojovať len o konečnú siedmu priečku, ich súperom bude Estónsko.Slováci, za ktorých nastúpil po zranení aj líder ofenzívy Michal Dudovič, od úvodu ťahali za kratší koniec a na začiatku druhej tretiny prehrávali 0:2. V ďalšom priebehu už len doťahovali náskok súpera, ktorého potiahol za víťazstvom dvojgólový Kevins Smits. V drese SR skórovali Lukáš Řezanina a Ronald Gašparík. Lotyši zabojujú v sobotu o 5. miesto proti Nórom.Zverenci trénera Radomíra Mrázeka utrpeli na šampionáte druhú prehru. Predtým si v základnej skupine hladko poradili s USA 15:1, Poľskom 8:4 i Thajskom 15:2, v play off o štvrťfinále zdolali Nemecko 7:3 a vo štvrťfinále podľahli po dobrom výkone obhajcovi titulu Fínsku 1:5. Slováci chceli v Helsinkách atakovať piatu priečku, čo sa im už nepodarí, stále však môžu dosiahnuť historicky najlepšie umiestenie na MS, ktorým je doposiaľ ôsme miesto z Zürichu 2012.Slováci, ktorí nastúpili už aj s Dudovičom, nezačali zle a v 5. min mohol otvoriť skóre Gál, no nechal vyniknúť súperovho brankára. Potom však prebrali opraty duelu Lotyši, ktorí vyhrali prvú tretinu 1:0 vďaka zásahu Smitsa z 10. minúty. V 23. min prepálil Klobučníka Trekse, no Řezanina na jeho zásah rýchlo odpovedal a strelou spoza protihráča znížil na 1:2. Slovákom sa však nedarilo dostať do tempa a v polovici stretnutia si po akcii Kovalevskisa smoliarsky strelil nohou vlastný gól Grich. Z tohto momentu sa už neotriasli. Lotyši pridali v tretej časti ďalšie dva góly a prakticky rozhodli o svojom triumfe. Za stavu 1:5 skóroval v 55. minúte Gašparík, no záverečné slovo mal pri neúspešnej slovenskej power play Smits, ktorý do prázdnej bránky spečatil na konečných 6:2 pre Lotyšsko.