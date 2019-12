Slováci prehrali s olympijským výberom Ruska po samostatných nájazdoch

NaturEnergie Challenge Visp:

Olympijský výber Ruska - Slovensko 3:2 pp a sn (0:2, 0:0, 2:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 41. Košelev (Dergačov), 51. Kotľarevskyj (Galimov, Aljajev), rozh. nájazd: Kudrjavcev - 6. Vandas (Zigo, Matoušek), 14. Liška (Puliš, Krivošík). Rozhodovali: Wiegand, Tscherrig - Obwegeser, Kovacs, vylúčení: 4:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1624 divákov.



OV Ruska: Konovalov - Pajgin, Šaripzjanov, Voronkov, Jermakov, Demidov, Karpuchin, Pogorišnyj, Aljajev – Košelev, Dergačov, Igumnov – Tolčinskij, Byvaľcev, Kudrjavcev – Kovalenko, Kodola, Kajumov – Cyplakov, Galimov, Kotľarevskyj



Slovensko: Tomek - Čerešňák, Ivan, Štajnoch, Kozák, Jánošík, Ďaloga, Ďatelinka, Koch - Haščák, Hudáček, Hecl - Zuzin, Kollár, Skalický - Krivošík, Puliš, Liška - Vandas, Zigo, Matoušek



ďalší program turnaja:

štvrtok 12. decembra



19.45 Švajčiarsko - Nórsko



piatok 13. decembra



16.15 Nórsko - Olympijský výber Ruska/Slovensko



19.45 Švajčiarsko - Olympijský výber Ruska/Slovensko

Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti vstúpili do prípravného turnaja NaturEnergie Challenge vo švajčiarskom Vispe prehrou s Olympijským výberom Ruska 2:3 po predĺžení a nájazdoch. V piatok tak nastúpia na zápas o tretie miesto proti domácemu výberu alebo Nórsku, buď o 16.15 alebo 19.45 h.Zverencom trénera Craiga Ramsayho vyšla prvá tretina, v ktorej sa po góloch Michala Vandas a Adama Lišku ujali vedenia 2:0, to si udržali aj po druhej časti, keď dokázali otupiť ofenzívnu siluTá však vyrovnala v tretej časti zásluhou Semiona Košeleva a Michaila Kotľarevského. V nájazdoch napokon rozhodol Pavel Kudrjavcev.Zopakoval sa tak scenár z Nemeckého pohára, kde sa vzájomný duel oboch tímov skončil rovnakým výsledkom pre Rusko, no už po predĺžení.V úvode duelu mali navrch Rusi, ktorí mohli ísť do vedenia hneď v druhej minúte. Slováci chybovali pri striedaní a zrazu išli súperi 3 na 1, no debutant Tomek zachránil. "Zborná" sa aj v ďalších momentoch snažila o tlak, ale väčšie šancu nemala. Hra sa postupne vyrovnala a potom už udreli Slováci. V 6. minúte ukázal rýchlosť a dôraz Vandas, ktorý potiahol puk po pravej strane do útočného pásma, Zigo ho nahodil pred Konovalova, kde bol už zase Vandas a pohotovo dorazil do siete - 0:1. V ďalších minútach mali šance Dergačov i Kudrjavcev, ale Tomek svojich spoluhráčov podržal a tí sa mu odvďačili opäť v 14. minúte. Konkrétne Liška, ktorý predviedol dôraz pred bránkou a pri avizovanou vylúčení dotlačil puk do siete. Celú situáciu si musel pozrieť ešte videorozhodca, pretože jeden z Rusov úmyselne posunul bránku, no gól platil - 0:2. V ďalších minútach šancí ubudlo, za zmienku stáli štipľavé strely Tolčinského a Zuzina. Sekundu pred koncom tretiny išiel na trestnú Cypľakov a tak Slováci odštartovali druhé dejstvo v početnej výhode.Tá však netrvala dlho, keďže už po 17 sekundách bol príliš dôrazný Haščák a sily na ľade sa vyrovnali. V 25. minúte sa dostával do úniku Hecl, no nemal rýchlosť a tak zvolil strelu spoza kruhov, ktorá skončila v lapačke Konovalova. V týchto chvíľach kúskovali hru vylúčenia, od 26. minúty sa hralo 4 na 4 so šancami Dergačova a Karpuchina, no po Aljajevovom faule mali Slováci sľubnú šancu pri takmer minútu a pol dlhej výhode 4 na 3. Viackrát ohrozili Konovalova, mrzela najmä pohotová strela Vandasa, ktorá skončila len na konštrukcii bránky. V ďalších minútach sa hra prelievala zo strany na stranu a po dlhšom pásme bez prerušenia ju zastavil až Tomekov zákrok po ďalšej dobrej strele Tolčinského. Zverenci trénera Ramsayho dobre bránil nie len vo svojom pásme, ale najmä v strednom, v ktorom sa končila väčšina ruských kombinácii. Dobrú prácu odvádzali pri bekčekingu útočníci. Až v závere prišla šanca na zníženie, do ktorej sa dostal opäť Tolčinskij, ktorý "šuchol" žŕdku.V treťom dejstve sa zmenil obraz hry, Rusi pridali na obrátkach a Slováci začali častejšie chybovať v obrane. Prvú veľkú spravili už po 33 sekundách, keď sa trojica hráčov zabudla pri mantineli, pred Tomekom zostali úplne nepokrytí súperi a Košelev mal už ľahkú úlohu znížiť na 1:2. Nasledovali dva tresty pre Jánošíka v priebehu pár minút a tlak "zbornej" sa stupňoval. Na Tomeka mieril jeden útok za druhým, ale slovenský brankár predvádzal počas celého zápasu veľmi dobrý výkon. V 50. minúte však prišla ďalšia presilovka a Rusi ju využili už po 20 sekundách. Galimov naznačil strelu, ale namiesto nej poslal presnú krížnu prihrávku na Kotľarevského a ten z prvej vyrovnal. Slováci sa až potom znova rozbehli, vypracovali si aj presilovku a v závere tretiny boli nebezpečnejší. Šance mali Hudáček, Haščák i Vandas, ktorý sa natlačil od pravého mantinelu pred bránku, no Konovalov si priestor pri žŕdke postrážil.Gól už nepadol a tak duel pokračoval v predĺžení troch proti trom. V ňom mali viac šancí rozhodnúť technickejší Rusi, na druhej strane mal obrovskú Hudáček, ktorý sa kľučkou zbavil posledného brániaceho hráča, ale Konovalova neprekonal. V posledných sekundách trafil ešte žŕdku Kovalenko. Duel tak dospel do predĺženia, v ktorom rozhodol o triumfe Rusov Kudrjavcev.