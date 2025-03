Slováci prehrali s Poľskom 0:2 a obsadili posledné miesto

Výsledky:



SLOVENSKO - Poľsko 0:2 (0:2)



Gruzínsko - Čierna Hora 1:3 (1:1)







tabuľka:



1. Čierna Hora* 3 2 1 0 5:2 7



2. Poľsko 3 2 0 1 5:1 6



3. Gruzínsko 3 1 0 2 3:6 3



4. SLOVENSKO 3 0 1 2 1:5 1







*postup na záverečný turnaj



Tbilisi 25. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov nestačila vo svojom záverečnom zápase druhej fázy kvalifikácie na ME v tejto vekovej kategórii na Poliakov 0:2. Slováci získali v Tbilisi len bod za remízu s Čiernou Horou, ktorá si triumfom 3:1 nad domácimi zaistila miestenku na záverečný turnaj v Rumunsku.Zverenci trénera Martina Fabuša obsadili v tabuľke druhej skupiny posledné štvrté miesto so skóre 1:5. Jediným úspešným strelcom bol v úvodnom stretnutí stredopoliar Róbert Petruška. Duel proti Poľsku dohrávali v početnej nevýhode po druhej červenej karte Šimona Faška, ktorý išiel predčasne do šatne už v závere prvého polčasu.