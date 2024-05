Slováci prehrali s Poľskom 25:33 a nepostúpili na MS

Kvalifikácia MS 2025, 1. kolo II. fázy:

SLOVENSKO - Poľsko 25:33 (12:15)



Zostava a góly SR: Čupryna, Žernovič - Hlinka 2, Briatka 3, Fenár 2, Prokop 2, Smetánka 6, Macháč 1, Urban 2, Kuscera, Kravcák, Ďuriš 2, Tóth, Mital, Moravčík 2, Mišových 3, najviac gólov Poľska: Syprzak 10, Czuwara 8, Pietrasik 4

rozhodovali: A. Konjičanin, D. Konjičanin (obaja BaH), 7m hody: 0/0 - 4/4, vylúčení na 2 min: 3:2, ČK: 32. MACHÁČ

Topoľčany 12. mája (TASR) - Slovenskí hádzanári nepostúpili na budúcoročné majstrovstvá sveta v Chorvátsku, Nórsku a Dánsku. Rozhodla o tom domáca odveta 2. kola II. fázy kvalifikácie proti Poľsku, ktorú prehrali 25:33 a nepotvrdili tak svoj triumf 29:28 zo štvrtkového zápasu v Gdansku. Slováci boli blízko k prvej účasti na svetovom šampionáte od roku 2011.Slováci vyradili v prvej kvalifikačnej fáze Kosovo po výsledkoch 33:23 doma a 25:28 vonku. Nasledovali víťazstvá 26:25 a 26:24 nad Izraelom. Okrem organizátorov Chorvátska, Dánska a Nórska mali z európskych tímov už istú účasť na MS 2025 aj semifinalisti tohtoročných ME Francúzsko, Nemecko a Švédsko. Zvyšných osem kontinentálnych miesteniek už naplnili Island, Slovinsko, Rakúsko, Holandsko, Česko, Portugalsko, Španielsko, Maďarsko. O posledné dve hrali v nedeľu Čierna Hora s Talianskom a Severné Macedónsko s Faerskými ostrovmi.Slováci boli naposledy na svetovom šampionáte pred trinástimi rokmi a skončili na 17. mieste. Dva roky predtým obsadili vo svojej premiére na tomto fóre desiatu priečku.Skóre otvoril hosťujúci Czuwara, na ktorého gól odpovedal priebojný Smetánka. Za stavu 3:3 si pripísali prvé zákroky brankári Čupryna i Jastrzebski. V siedmej minúte sa domáci prvýkrát dostali do viacgólového vedenia (5:3) vďaka Fenárovi. Poliaci boli spočiatku nervózni a dvakrát prišli o útok školáckymi chybami, no v 10. minúte vyrovnali a Slováci počnúc intenzívnou, ale neúspešnou ofenzívnou epizódou neskórovali desať minút. Túto fázu sprevádzalo aj oslabenie po vylúčení Moravčíka a gólom na 8:11 ukončil čakanie Smetánka. Jeho presný zásah prišiel po oddychovom čase domáceho tímu. Úvodné dejstvo ukončil gólom Prokop.Po prestávke síce znížil Mišových, o chvíľu však bosniacki arbitri vylúčili za tvrdý zákrok Macháča. Nasledovnú sedmičku premenil Syprzak a v presilovke dal dva Czuwara. Poliaci tak viedli tri minúty po prestávke o štyri góly. Náskok postupne zvyšovali - ich súper nevyužil presilovku a v útoku chýbala presnosť prihrávok i striel. Poliaci tak viedli v 13. minúte prvýkrát o šesť gólov. Za stavu 19:26 v 18. minúte si vzal tréner domácich Gurcih ďalší oddychový čas. Vzápätí znížil Moravčík, no jeho tím pridal do konca stretnutia len päť gólov a prehral o osem.