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Slováci prehrali s Tureckom 63:93 a v skupine obsadili 3. miesto
V stredajšom osemfinále nastúpia v zatiaľ neurčenom čase proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v „áčku“.
Autor TASR,aktualizované
Trento 27. júla (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A-kategórie ME v talianskom Trente s Tureckom vysoko 63:93. Zverenci trénera Danila Rakoveviča tak s bilanciou 1-2 obsadili v B-skupine tretiu priečku. V stredajšom osemfinále nastúpia v zatiaľ neurčenom čase proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v „áčku“.
Slováci za favorizovaným súperom od začiatku zaostávali. Už po necelých štyroch minútach nabrali manko 2:11 a ich kouč musel reagovať oddychovým časom. Ani to však turecký tím nezastavilo, najmä zásluhou strelecky disponovaného Koyuna vyhral prvú štvrtinu suverénne 25:9. V polovici druhej štvrtiny bol rozdiel už 20-bodový (34:14) a hneď nasledovala ďalšia desaťbodová šnúra tureckej ekipy. Tá odchádzala do kabín s pohodlným náskokom 51:17.
Vyrovnaná partia sa hrala až v tretej štvrtine, ktorá sa skončila nerozhodne 23:23. Slovákov strelecky ťahal Kubala, ktorý v tejto časti hry dosiahol 11 bodov vrátane dvoch úspešných trojkových pokusov. Slováci napriek vysokému manku nezložili zbrane a záverečnú štvrtinu vyhrali 23:19. Najvýraznejšie sa v nej presadil Tomáš Gogh, ktorý zaznamenal osem bodov vrátane dvoch trojok. Alex Valocsay pridal šesť bodov a dvakrát uspel spoza trojkového oblúka, po štyri body zaznamenali Antonio Iaquinta a Matúš Rybár.
Priebežná tabuľka B-skupiny:
1. Turecko 3 3 0 238:178 6
2. SLOVENSKO 3 1 2 220:269 4
3. Srbsko 2 1 1 147:127 3
4. Dánsko 2 0 2 144:175 2
A-kategória ME basketbalistov do 18 rokov - B-skupina:
Turecko - SLOVENSKO 93:63 (51:17)
najviac bodov Turecka: Pinar 17, Koyun 13, Pasaoglu 10
Slovensko: Pukančík 10, Valocsay 6, Gregor 4, Rybár 8, Kubala 11 (Ivanko 3, Kokavec 4, Boros 2, Gogh 8, Lukjanec 0, Iaquinta 7) TH: 39/26 - 12/6, fauly: 18 - 30, trojky: 5 - 11, rozhodovali: Värv (Est.), Olivares Iglesias (Šp.), Bongiorni (Tal.), štvrtiny: 25:9, 26:8, 23:23, 19:23.
Turecko - SLOVENSKO 93:63 (51:17)
najviac bodov Turecka: Pinar 17, Koyun 13, Pasaoglu 10
Slovensko: Pukančík 10, Valocsay 6, Gregor 4, Rybár 8, Kubala 11 (Ivanko 3, Kokavec 4, Boros 2, Gogh 8, Lukjanec 0, Iaquinta 7) TH: 39/26 - 12/6, fauly: 18 - 30, trojky: 5 - 11, rozhodovali: Värv (Est.), Olivares Iglesias (Šp.), Bongiorni (Tal.), štvrtiny: 25:9, 26:8, 23:23, 19:23.
Slováci za favorizovaným súperom od začiatku zaostávali. Už po necelých štyroch minútach nabrali manko 2:11 a ich kouč musel reagovať oddychovým časom. Ani to však turecký tím nezastavilo, najmä zásluhou strelecky disponovaného Koyuna vyhral prvú štvrtinu suverénne 25:9. V polovici druhej štvrtiny bol rozdiel už 20-bodový (34:14) a hneď nasledovala ďalšia desaťbodová šnúra tureckej ekipy. Tá odchádzala do kabín s pohodlným náskokom 51:17.
Vyrovnaná partia sa hrala až v tretej štvrtine, ktorá sa skončila nerozhodne 23:23. Slovákov strelecky ťahal Kubala, ktorý v tejto časti hry dosiahol 11 bodov vrátane dvoch úspešných trojkových pokusov. Slováci napriek vysokému manku nezložili zbrane a záverečnú štvrtinu vyhrali 23:19. Najvýraznejšie sa v nej presadil Tomáš Gogh, ktorý zaznamenal osem bodov vrátane dvoch trojok. Alex Valocsay pridal šesť bodov a dvakrát uspel spoza trojkového oblúka, po štyri body zaznamenali Antonio Iaquinta a Matúš Rybár.
Hlas po zápase /zdroj: SBA/:
Danil Rakočevič, tréner SR 18: „Mali sme veľmi zlý vstup do zápasu. Som sklamaný z toho, ako sme dnes nastúpili proti kvalitnému súperovi. Chápem, že sme neboli kompletní, ale musíme mať väčšiu motiváciu, aby náš výkon vyzeral oveľa lepšie. Druhý polčas sme napokon vyhrali a boli sme v ňom stabilnejší, takže konečný dojem môže byť o niečo lepší. Celkovo však musíme hrať lepšie. V osemfinále budú Francúzi jasní favoriti, prehrali sme s nimi už v príprave. Chcem však, aby sme ukázali silu a energiu. Nemáme čo stratiť, musíme sa pobiť a náš výkon musí vyzerať oveľa lepšie ako dnes. Je to veľmi silný súper, ale nesmieme sa zľaknúť.“
Adam Pukančík, hráč SR 18: "Čakal nás najťažší zápas v skupine a od začiatku sa to potvrdilo. Do zápasu sme vstúpili nekoncentrovaní a tiahlo sa to s nami do konca prvého polčasu. Strácali sme jednoduché lopty a z toho súper dával ľahké body. Po polčasovej prestávke sme zlepšili hru. Nestrácali sme lopty a hrali sme kolektívnejšie. Vedeli sme hrať celý druhý polčas vyrovnanú partiu a druhý polčas sme vyhrali. Pred nami je deň voľna, treba zregenerovať a pripraviť sa na veľmi dôležitý zápas v osemfinále."
Danil Rakočevič, tréner SR 18: „Mali sme veľmi zlý vstup do zápasu. Som sklamaný z toho, ako sme dnes nastúpili proti kvalitnému súperovi. Chápem, že sme neboli kompletní, ale musíme mať väčšiu motiváciu, aby náš výkon vyzeral oveľa lepšie. Druhý polčas sme napokon vyhrali a boli sme v ňom stabilnejší, takže konečný dojem môže byť o niečo lepší. Celkovo však musíme hrať lepšie. V osemfinále budú Francúzi jasní favoriti, prehrali sme s nimi už v príprave. Chcem však, aby sme ukázali silu a energiu. Nemáme čo stratiť, musíme sa pobiť a náš výkon musí vyzerať oveľa lepšie ako dnes. Je to veľmi silný súper, ale nesmieme sa zľaknúť.“
Adam Pukančík, hráč SR 18: "Čakal nás najťažší zápas v skupine a od začiatku sa to potvrdilo. Do zápasu sme vstúpili nekoncentrovaní a tiahlo sa to s nami do konca prvého polčasu. Strácali sme jednoduché lopty a z toho súper dával ľahké body. Po polčasovej prestávke sme zlepšili hru. Nestrácali sme lopty a hrali sme kolektívnejšie. Vedeli sme hrať celý druhý polčas vyrovnanú partiu a druhý polčas sme vyhrali. Pred nami je deň voľna, treba zregenerovať a pripraviť sa na veľmi dôležitý zápas v osemfinále."
Priebežná tabuľka B-skupiny:
1. Turecko 3 3 0 238:178 6
2. SLOVENSKO 3 1 2 220:269 4
3. Srbsko 2 1 1 147:127 3
4. Dánsko 2 0 2 144:175 2