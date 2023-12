Slováci prehrali s USA vysoko 2:10 a v B-skupine obsadili 2. miesto

MS do 20 rokov, B-skupina:



USA - SLOVENSKO 10:2 (2:1, 3:1, 5:0)



Góly: Góly: 7. McGroarty (Moore, Chesley), 11. Buium (Hayes, Rinzel), 21. Brindley (Hutson, Chesley), 39. Leonard (Smith, Buium), 39. McGroarty (Fortescue, Gauthier), 45. McGroarty (Gauthier), 46. Howard (Nelson, Brindley), 50. Pohlkamp, 51. Gauthier (Nazar, Hutson), 53. Howard (Nazar, Hutson) - 9. Moško (Repčík), 38. Mešár (Petrovský, Kmec). Rozhodovali: Eriksson (Švéd.), Pearce (Kan.), Nyqvist (Švéd.), Rampír (ČR), vylúčení: 2:3 na 2 min, navyše: Hayes (USA) 5+DKZ za faul kolenom, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 1458 divákov



Slovensko: Urban (46. Eliáš) - Kmec, Žabka, Štrbák, Moško, Pišoja, Radivojevič - Kukumberg, Dvorský, Pekarčík - Mešár, Petrovský, Sýkora - Mišiak, Repčík, Honzek - Suchý, Dej, Žlnka



USA: Augustine - Fortescue, Casey, Hutson, Chesley, Buium, Rinzel, Pohlkamp - Howard, Nazar, Brindley - Moore, Gauthier, McGroarty - Perreault, Smith, Leonard - Finley, Nelson, Hayes

hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:



Filip Mešár, útočník SR: "Myslím si, že sme nemali zlý vstup do zápasu, hrali sme vyrovnanú partiu a neboli sme slabší tím. Mali sme nejaké hluché tri minúty a dostali sme tri góly, čo nás zlomilo. V kabíne sme si povedali, že stále máme šancu, ale nepomohlo to. Myslím si, že je to dobrá facka pred štvrťfinále, ktorá nám pomôže a do vyraďovačky pôjdeme ako nový tím."



tabuľka B-skupiny:



1. USA 4 3 1 0 0 29:9 11*



2. SLOVENSKO 4 3 0 0 1 19:16 9*



3. Česko 3 1 0 1 1 13:11 4



4. Švajčiarsko 3 1 0 0 2 9:16 3



5. Nórsko 4 0 0 0 4 8:26 0



*-istý postup do štvrťfinále



Göteborg 31. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov podľahli vo svojom záverečnom dueli v B-skupine na juniorských MS vo švédskom Göteborgu favorizovaným Američanom vysoko 2:10. Slováci utrpeli prvú prehru na šampionáte a v skupine obsadili s deviatimi bodmi 2. miesto, o dva body za zámorským tímom. Meno štvrťfinálového súpera spozná mužstvo trénera Ivana Feneša po odohratí zvyšných stretnutí zamotanej A-skupiny.Duel o prvenstvo v skupine sa lámal v prostrednej časti hry, keď Slováci zasypali svojho súpera až 20 strelami do priestoru bránky. Nevyužili však väčšinu predelenej päťminútovej presilovky a súper ich vyškolil z efektivity. Američania sa presadili v druhej časti v oslabení, na čo ešte dokázal reagovať Filip Mešár gólom na 2:3. Zámorský tím si však expresnými gólmi v rozmedzí 34 sekúnd zabezpečil pred záverečným dejstvom trojgólové vedenie. Američania nepoľavili, v tretej tretine rozobrali slovenskú defenzívu a pridali až päť presných zásahov. Hetrikom sa blysol americký kapitán Rutger McGroarty.Súperom slovenskej dvadsiatky bude tretí tím z "áčka", môžu ním byť Fíni, Nemci a za veľmi teoretických okolností aj obhajcovia titulu z Kanady. Ak nechce Nemecko hrať o záchranu a skončiť posledné, musí získať aspoň bod vo večernom stretnutí s Kanadou (19.30 h). Zároveň, ak vyhrá za tri body, bodovo sa dotiahne na Kanadu (šesť bodov) a bude na druhom mieste bez ohľadu na to, ako sa skončí duel Fínska so Švédskom. Kanade stačí na potvrdenie druhej priečky jeden bod.Duel začal lepšie zámorský tím, ktorý sa po aktívnej hre ujal vedenia v 7. minúte, keď slovenská defenzíva umožnila súperovi až príliš a z druhej dorážky sa presadil McGroarty. Slováci však dokázali veľmi rýchlo odpovedať vyrovnávajúcim presným zásahom Moška. Prešlo iba 76 sekúnd a Američania opäť viedli po individuálnej akcii Buiuma. Slovenská striedačka ešte vyskúšala trénerskú výzvu pre kontakt útočiaceho hráča s brankárom Urbanom, no bez úspechu. Slováci navyše museli čeliť následnej americkej presilovke za zdržovanie hry. Brániaci hráči spolu s brankárom Urbanom si však poradili. Dôležitý moment sa udial v 19. minúte, keď to pri forčekingu s agresivitou prehnal americký útočník Hayes, ktorý kolenom zostrelil Pišoju. Hlavní arbitri si okamžite išli zákrok pozrieť na video a po vzhliadnutí spomalených záberov poslali Hayesa predčasne pod sprchy. Slováci prvých 93 sekúnd z päťminútovej presilovky nevyužili.Nepodarilo sa im presadiť ani po zvyšok početnej výhody, keďže Američania mali všetky presilovkové alternatívy výborne prečítané. Favorit zápasu navyše dokázal udrieť aj vo vlastnom oslabení, keď už po 29 sekundách prostrednej časti hry nekompromisne zakončil rýchly brejk Brindley. Slovenské mužstvo mohlo opäť reagovať znižujúcim gólom, ale Kukumberg aj Petrovský si v takmer identických tutovkách vylámali zuby na brankárovi Augustineovi. V závere druhého dejstva však napokon predsa prišiel kontaktný gól, keď sa Mešár zo svojej parkety na ľavom kruhu presunul s pukom na opačnú stranu a šikovnou strelou k opačnej žrdi vrátil Slovákom nádej. Mužstvo Ivana Feneša sa však radovalo ešte kratšie ako po góle na 1:2. Už 30 sekúnd po Mešárovom presnom zásahu vrátil dvojgólový náskok USA Leonard a o 34 sekúnd neskôr zvýšil na 5:2 druhým gólom v zápase McGroarty.Američania nepoľavili a v záverečnom dejstve sa presadili až päťkrát a rozobrali Slovákov na súčiastky. Hetrik skompletizoval McGroarty a po jednom presnom zásahu už za chrbát striedajúceho brankára Eliáša pridali Pohlkamp, Gauthier a Howard.