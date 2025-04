Slováci prehrali so Švajčiarmi aj v odvete 3:5

prípravný zápas MS 2025:



Švajčiarsko - Slovensko 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)



Góly: 7. Rohrbach (Biasca, Moy), 15. Biasca (Fazzini), 27. Ritzmann (Bader, Ramel), 34. Bader (Ritzmann), 59. Ritzmann (Ramel, Taibel) – 1. Hlaváč (Lantoši), 17. Faško-Rudáš (Ivan, Kašlík), 36. Kašlík (Faško-Rudáš). Rozhodcovia: Hürlimann, Ruprecht – Urfer, Humair (všetci Švajč.) vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 2457 divákov.



Švajčiarsko: Charlin – Dionicio, Geisser, Karrer, Berni, Baragano, Chanton, Wuthrich, Johnson – Simic, Senteler, Lehmann – Rohrbach, Moy, Marchon – Fazzini, Bader, Biascha – Ritzmann, Taibel, Ramel



Slovensko: Húska - Žiak, Ivan, Laurenčík, Hlaváč, Romaňák, Petrovický, Královič, Golian – Lantoši, Krištof, Kašlík – Čajkovič, Minárik, Faško-Rudáš – Kukuča, Roman, Hrehorčák – Nemec, Krajčovič

Herisau 11. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti neuspeli ani vo svojom druhom zápase v rámci záverečného bloku prípravy MS 2025. Po štvrtkovej prehre 3:4 po predĺžení nestačili v Herisau na domáce Švajčiarsko ani v piatok, keď podľahli 3:5.Slovákov teraz čakajú ďalšie tri dvojzápasy. Počas budúceho týždňa (16. a 17. apríla) sa v Piešťanoch stretnú s Nemeckom. O týždeň neskôr (24. a 25. apríla) si zmerajú sily v Porube s úradujúcimi majstrami sveta Čechmi a prípravu na šampionát vo švédskom Štokholme a dánskom Herningu uzavrú dvoma domácimi súbojmi s Francúzmi vo Zvolene (2. a 3. mája).Proti Nemecku bude stáť na striedačke v pozícii hlavného trénera tak ako vo Švajčiarsku Vladimír Országh, keďže kormidelník Slovákov Craig Ramsay sa lieči zo zápalu pľúc. Potom by malo vedenie reprezentácie informovať o aktuálnom zdravotnom stave Kanaďana a prípadných zmenách.Slováci mali výborný úvod, keď sa Lantoši dostal do pásma a hoci mu ušiel puk, dostal sa rovno na hokejku Hlaváča a ten prekonal Charlina. Po ňom sa o štyri minúty neskôr presadil aj ďalší obranca Romaňák, ale pre kontakt s brankárom arbitri tento gól neuznali. Potom domáci zlepšili hru, mali miernu prevahu. Na 1:1 vyrovnal Rohrbach a do vedenia ich poslal Biasca. Skóre prvej dvadsaťminútovky však stanovil Faško-Rudáš.V druhej tretine pokračovala prevaha domácich, Švajčiari boli viac na puku a vyjadrilo gólom v 27. minúte, keď sa presadil Ritzmann. V polovici zápasu dostal 2+2 minúty Rohrbach po zásahu do tváre Lantošiho, ale v oslabení ušli domáci a Bader zvýšil na rozdiel dvoch gólov. Presilovku však napokon predsa len využil Kašlík a Slováci sa opäť dotiahli.V tretej tretine sa tiež vylučovalo na oboch stranách, ale ani jedno mužstvo početnú výhodu nevyužilo. Najväčšiu šancu na vyrovnanie mal Hrehorčák, ale jeho pokus aj následnú dorážku Charlin vyriešil. V závere hrali Slováci bez brankára a Ritzmann do prázdnej bránky stanovil konečné skóre.