Slováci nestačili na Švajčiarov, obsadili historické 6. miesto

MS v Malmö - o 5. miesto:



SLOVENSKO - Švajčiarsko 3:6 (2:2, 1:1, 0:3)



Góly: 5. Dudovič (Gašparík), 20. Batkovič (Gajdoš), 34. Dudovič - 17. Siegenthaler (Seiler), 19. Fitzi (Siegenthaler), 40. Zaugg, 55. Zaugg (Burki), 56. Louis (Zaugg), 60. Louis (Hollenstein). Rozhodcovia: Kostinek, Reichelt (obaja ČR), vylúčení: 0:0, 1227 divákov.



Zostava SR: Kohút - Pažák, Miške, Mirt, Virga, Bačinský, Jakubec, Chochol, Košarišťan - Nehila, Gašparík, Dudovič - Kvasnica, Gajdoš, Batkovič - Šifra, Hatala, Kozák - Čonka-Skyba





Malmö 15. decembra (TASR) - Slovenskí florbalisti prehrali v nedeľnom súboji o 5. priečku na MS v Malmö s favorizovaným Švajčiarskom 3:6. V zápase neudržali vedenie 1:0 i 3:2, nestačili im ani dva góly Michala Dudoviča. Na šampionáte obsadili konečné 6. miesto, čo je ich historicky najlepšie umiestnenie na MS.Zverenci trénera Radomíra Mrázka sa mohli v prípade víťazstva kvalifikovať na Svetové hry v Číne. Proti štvrtému tímu z uplynulých dvoch MS začali nádejne, v 5. minúte sa ujali vedenia zásluhou Dudoviča. Švajčiari však dokázali dvoma presnými zásahmi skóre otočiť. Na 2:2 vyrovnal sekundu pred koncom prvej tretiny z dorážky Šimon Batkovič a v 34. minúte Dudovič strelou z otočky poslal svoj tím opätovne do vedenia. Helvéti ale strhli víťazstvo na svoju stranu, Jan Zaugg ešte v druhej časti vyrovnal a v treťom dejstve pridal favorit ďalšie tri góly. SR nepomohla ani záverečná power play bez brankára.Slováci si šiestym miestom stanovili najlepší výsledok na MS, doteraz bola ich maximom siedma priečka z predchádzajúcich dvoch šampionátov. V Malmö zaknihovali víťazstvá v kľúčovom súboji play off s Estónskom (9:5) i zápase o 5.-8. miesto s Nemeckom (4:1), ktoré znamenalo historický úspech. Prehrali len s favoritmi Švédmi (4:12), Fínmi (1:7), vo štvrťfinále s Čechmi (1:9) a o 5. miesto so Švajčiarmi (3:6), v základnej skupine takisto remizovali s Lotyšskom (4:4).