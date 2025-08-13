< sekcia Šport
Slováci prehrali so Švédskom 0:7 a budú hrať o 5. miesto
Suverénni Švédi ovládli trenčiansku skupinu s plným počtom bodov a skóre 22:3.
Autor TASR
Trenčín/Brno 13. augusta (TASR) - Trenčín 13. augusta (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov budú hrať na prestížnom turnaji Hlinka Gretzky Cup o konečné 5. miesto. Rozhodla o tom ich stredajšia prehra so Švédskom 0:7, po ktorej prišli o šancu na postup do semifinále. V tabuľke trenčianskej skupiny sa umiestnili na 3. mieste a o konečné umiestnenie budú hrať proti tretiemu tímu z brnenskej vetvy turnaja.
Suverénni Švédi ovládli trenčiansku skupinu s plným počtom bodov a skóre 22:3. V súboji o postup do finále sa stretnú s víťazom B-skupiny, ktorá vrcholila v stredu večer súbojom v Brne medzi domácim Českom a Kanadou.
Slovenský tím potreboval na postup do semifinále víťazstvom minimálne trojgólovým rozdielom, no favorizovaní Švédi prekvapenie nedopustili. Zverenci Martina Dendisa v úvode prvej časti nevyužili presilovku a od 6. minúty prehrávali po góle Gustafssona. Keď Bartholdson zvýšil na 0:2 a Nordmark v 25. minúte využil presilovku, bolo o víťazovi rozhodnuté. Severania kontrolovali dianie na ľade, postrážili si čisté konto brankára Tjärnlunda a v závere dvomi využitými presilovkami zvýšili konečný výsledok.
Reprezentanti USA zvíťazili nad Nemeckom vysoko 8:1 v stredajšom zápase „slovenskej“ B-skupiny a spoločne so Švédmi postúpili do semifinále.
Švajčiari si v záverečný deň základných skupín pripísali prvé body. Nad favorizovaným Fínskom zvíťazili 4:3 po predĺžení, keď o ich triumfe rozhodol útočník Sol Fueter. V „béčku“ však obsadili posledné štvrté miesto a čaká ich piatkový súboj proti Nemecku o konečné 7. miesto.
Hlinka Gretzky Cup
A-skupina (Brno):
Fínsko - Švajčiarsko 3:4 (0:0, 1:1, 2:2 0:1)
Góly: 23. Laitinen, 51. Hemming, 60. Rinne - 21. Lutz, 57. Bachler, 58. Berger, 64. Fueter.
tabuľka:
1. Kanada 2 2 0 0 0 14:4 6
2. Fínsko 3 1 0 1 1 10:10 4
--------------------------------
3. Česko 2 1 0 0 1 7:6 3
4. Švajčiarsko 3 0 1 0 2 7:18 2
B-skupina (Trenčín):
SLOVENSKO - Švédsko 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Góly: 6. Gustafsson (A. Andersson, L. Andersson), 17. Bartholdsson (Nordmark, Liden), 25. Nordmark (Zirath, Elofsson), 29. Hermansson (Elofsson, Isaksson), 44. Holtet (A. Andersson, Nicolaysen), 58. Hermansson (Elofsson, Holmertz), 59. Nordmark (Gustafsson, Bartholdsson). Rozhodcovia: Stano, Štefik - Durmis, Tichý, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 0:4, oslabenia: 0:0 3148 divákov.
SR: Hrenák (29. Čelko) – Goljer, Maršálek, Floriš, Kovalčík, Černák, Dedík, Stančík – Tariška, Hybský, Ozogány – Bernát, Kubát, Rausa – Rezničák, Stankoven, Zvolenský – Obušek, Lukáčik, Plančár – Ďurčo
ďalší sumár B-skupiny:
USA - Nemecko 8:1 (3:0, 2:0, 3:1)
Góly: 3. Penner, 4. a 46. Harvey, 5. Hextall, 22. Harper, 31. Duskocy, 43. Varga, 46. Zielinski - 53. Peterka.
tabuľka:
1. Švédsko 3 3 0 0 0 22:3 9
2. USA 3 2 0 0 1 17:9 6
-------------------------------
3. SLOVENSKO 3 1 0 0 2 4:13 3
4. Nemecko 3 0 0 0 3 1:19 0
