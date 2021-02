Slováci prehrali s Islandom, no stále sú v hre o postup

predkvalifikácia MS 2023 - B-skupina:

Slovensko - Island 79:94 (39:43)



zostava a body Slovenska: Brodziansky 25, Ihring 19, Abrhám 10, Krajčovič 8, Pavelka 2 (Juríček 8, Musil 3, Körner a Rožánek po 2, Baldovský, Fusek a Majerčák 0) - najviac bodov Islandu: Gudmundsson 29, Hlinason 17, Fridriksson 16



TH: 32/16 - 20/16, fauly: 23 - 30, trojky: 9 - 14, štvrtiny: 20:20, 19:23, 16:36, 24:15, rozhodovali: Ovinov (Rus.), Sakaci (Tur.), Baloun (ČR), bez divákov.

zostávajúci program B-skupiny /Priština /:

štvrtok 18. februára:

19.00 Kosovo - Luxembursko



sobota 20. februára:

16.00 Luxembursko - Island

19.00 Kosovo - Slovensko

tabuľka B-skupiny:

1. Island 5 4 1 431:371 8 - postup do 2. kola

2. SLOVENSKO 5 2 3 390:386 7

3. Kosovo 4 2 2 293:335 6

4. Luxembursko 4 1 3 298:320 5

Priština 18. februára (TASR) - Slovenskí basketbalisti prehrali vo štvrtkovom dueli B-skupiny predkvalifikácie MS 2023 v kosovskej Prištine s Islandom 79:94. Rozhodujúci zápas v boji o postup do ďalšej fázy ich čaká v sobotu proti domácemu Kosovu.Zverenci trénera Žana Tabaka majú zatiaľ na konte dve výhry a tri prehry. Island si s bilanciou 4-1 už zabezpečil postup do 2. kola predkvalifikácie, kam sa prebojujú tímy na prvých dvoch miestach v skupine.Na začiatku bolo na oboch stranách vidieť miernu nervozitu, ale tá postupne opadla. Slováci boli v úvode aktívnejší, vybudovali si takmer okamžite vedenie 8:2. Island však výrazne nezaostával, postupne zmazal manko. Tímy si vymieňali menší náskok, prvá štvrtina sa napokon skončila za nerozhodného stavomu 20:20. Aj do druhej časti vstúpil slovenský tím lepšie, siedmimi bodmi v rade sa opäť mierne odpútal od Islandu. Zverencom trénera Tabaka sa dlho darilo eliminovať silné zbrane súpera, k tomu sa pridala aj dobrá defenzíva. Lenže so záverom prvého polčasu prišlo množstvo nevynútených chýb a nedisciplinovanosť, čo sa odzrkadlilo aj na polčasovom stave. Do kabín išli Slováci za nepriaznivého stavu 39:43.Island rozhodol o svojom triumfe v tretej štvrtine, od začiatku spustil trojkovú a ofenzívnu kanonádu, na ktorú slovenská strana nemala odpoveď. Nepomáhali ani oddychové časy, najskôr narástlo manko do dvojcifernej hodnoty, neskôr sa dostalo aj cez 20-bodovú hranicu. Herný koncept Slovákov sa rozpadol, pred záverečnou časťou prehrával vysoko 55:79. Štvrtá štvrtina tak už podľa očakávania zvrat nepriniesla, priestor dostali menej vyťažovaní hráči a na konci sa mohol Island radovať z vybojovania postupovej miestenky do ďalšej fázy predkvalifikácie. Slovákov čaká rozhodujúca bitka o druhé miesto v sobotu s Kosovom.