Slováci prehrali v B-divízii s Írskom 8:12

Foto: TASR/Štefan Puškáš

Po piatich dueloch sú na poslednom mieste A-skupiny s bilanciou jednej výhry a štyroch prehier.

Autor TASR
Lahti 25. novembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v curlingu neuspeli v utorňajšom stretnutí B-divízie majstrovstiev Európy vo fínskom Lahti, s Írskom prehrali 8:12. Po piatich dueloch sú na poslednom mieste A-skupiny s bilanciou jednej výhry a štyroch prehier.



curling B-divízia ME - výsledok:

muži:

Írsko - SLOVENSKO 12:8

.

