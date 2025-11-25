< sekcia Šport
Slováci prehrali v B-divízii s Írskom 8:12
Po piatich dueloch sú na poslednom mieste A-skupiny s bilanciou jednej výhry a štyroch prehier.
Autor TASR
Lahti 25. novembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v curlingu neuspeli v utorňajšom stretnutí B-divízie majstrovstiev Európy vo fínskom Lahti, s Írskom prehrali 8:12. Po piatich dueloch sú na poslednom mieste A-skupiny s bilanciou jednej výhry a štyroch prehier.
