Slováci po Fínoch nestačili ani na Švédov, rozhodla už prvá tretina

ZOH 2022 - hokej, C-skupina:

Švédsko - Slovensko 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)



Góly: 12. Nordström (Bengtsson, Friberg), 19. Wallmark (Pudas, Tömmernes), 20. Friberg (Holm, Nordström), 58. Klingberg (Lander, Bromé) - 59. Slafkovský (Nemec). Rozhodovali: Romasko (Rus.), Schrader (Nem.) - Obwegeser (Švaj.), Oliver (USA), vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 653 divákov.



Švédsko: Hellberg - Bengtsson, Fantenberg, Folin, Holm, Pudas, Tömmernes, Lennström - C. Klingberg, Lander, Bromé - Olofsson, Wallmark, Holmberg - Rydahl, De La Rose, Everberg - Friberg, Krüger, Nordström - Linus Johansson

SR: Tomek (21. Rybár) - Čerešňák, Čajkovský, Nemec, Marinčin, Kňažko, Gernát, Rosandič - Jurčo, Hrivík, Cehlárik - Holešinský, Hudáček, Takáč - Kelemen, Krištof, Zuzin - Regenda, Roman, Slafkovský - Pospíšil

Na snímke zľava brankár Švédska Magnus Hellberg a hokejista Slovenska Libor Hudáček v zápase základnej C-skupiny Švédsko - Slovensko na ZOH 2022 v hokeji mužov v Pekingu v piatok 11. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke zľava hore asistent trénera Ján Pardavý, tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay a jeho asistent Andrej Podkonický v zápase základnej C-skupiny Švédsko - Slovensko na ZOH 2022 v hokeji mužov v Pekingu v piatok 11. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke zľava hráč Švédska Gustav Rydahl, hokejista Slovenska Martin Marinčin a brankár Slovenska Patrik Rybár v zápase základnej C-skupiny Švédsko - Slovensko na ZOH 2022 v hokeji mužov v Pekingu v piatok 11. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke zľava hráč Švédska Anton Lander a hokejisti Slovenska Matej Tomek a Peter Čerešňák počas gólu v zápase základnej C-skupiny Švédsko - Slovensko na ZOH 2022 v hokeji mužov v Pekingu v piatok 11. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

hlasy po zápase /zdroj: RTVS/:

Juraj Slafkovský, autor jediného gólu SR: "Musíme robiť menej chýb, ak chceme vyhrávať. Zatiaľ nám to vpredu veľmi nepadá, verím, že to zlomíme v pravý moment. Cením si každý gól, ktorý som strelil v národnom drese. Proti Švédom sme mali ešte viac striel ako v zápase s Fínskom, no jednoducho nám to nepadá."

Samuel Takáč, útočník SR: "K víťazstvu nám chýbalo viac strelených a menej inkasovaných gólov, to je hlavná príčina prehry. Samozrejme, bola to pre mňa česť a zodpovednosť, že som dostal šancu na ZOH, žiaľ, nepodarilo sa nám vyhrať. Naša úspešnosť v presilovkách je nulová, my hráči, ktorí v nich nastupujeme, musíme zobrať na seba zodpovednosť a viac strieľať. Musíme si to rozobrať a dúfam, že nám to v ďalších zápasoch padne."

Peter Cehlárik, útočník SR: "Musíme zlepšiť veľa vecí. Po prvej tretine bol stav 0:3, to sa potom ťažko dobieha. Presilovky nám stále neujdú. Musíme sa viac tlačiť do bránky, posielať pred ňu viac hráčov. V presilovkách máme trochu problém, nevyužili sme ani jednu v dvoch zápasoch. Musíme si pozrieť veci, ktoré sme urobili zle a pred ďalším stretnutím to vylepšiť."

Šimon Nemec, obranca SR: "V obrane nastalo určite zlepšenie oproti štvrtkovému zápasu, tri inkasované góly v prvej tretine je však veľa, stav 0:3 sa už ťažko otáča. Môj osobný výkon sa hodnotí ťažko, keďže sme prehrali. Švédi rýchlo napádali, hádzali si to za nás a dávali puky na obrancov, ktorí rýchlo strieľali. To bol pre nás najväčší problém."

Andrej Podkonický, asistent trénera SR: "Tak ako včera sme dobre začali, vytvorili sme si tlak, ale bez gólu sa nedá vyhrať. Mali sme 41 striel, ale chýbala nm efektivita. Chýbala nám agresivita v bránkovisku a lepšie zahrané presilovky."

Libor Hudáček, útočník SR: "Musíme využívať šance a byť dôraznejší v presilovkách, Musíme dať aj tzv. špinavý gól. Ja som mal tiež šance, musíme nájsť recept na góly. Musíme to zahodiť za hlavu a napraviť to proti Lotyšom."

Patrik Rybár, brankár: "Bol som pripravený. Čakal som už včera, že budem chytať, ale napokon sa rozhodli pre Maťa Tomeka. Cítil som sa dobre, nemal som čo stratiť. Mohli sme to ešte otočiť, keby sme premenili šance."



Priebežná tabuľka C-skupiny:



1. Švédsko 2 2 0 0 0 7:3 6

2. Fínsko 1 1 0 0 0 6:2 3

3. Lotyšsko 1 0 0 0 1 2:3 0

4. SLOVENSKO 2 0 0 0 2 3:10 0

Peking 11. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom zápase na olympijskom turnaji v Pekingu. V piatok podľahli Švédom 1:4 a v C-skupine zostávajú bez bodu na poslednom štvrtom mieste. Svoje vystúpenie v základnej fáze zakončia nedeľným duelom s Lotyšskom (5.10 SEČ).Slováci v bránke s Matejom Tomekom a bez suspendovaného Marka Daňa síce boli smerom dopredu aktívni, no rovnako ako v prvom súboji s Fínskom (2:6) doplatili na nedôrazné bránenie a diery v defenzíve. Už po prvej tretine prehrávali vo Wukesong Sports Centre s favoritom 0:3, keď sa postupne presadili Joakim Nordström, v presilovke o dvoch hráčov Lucas Wallmark a Max Friberg. Tomeka od 2. tretiny vystriedal medzi žŕdkami Patrik Rybár, ktorý do konca neinkasoval ani raz. Severania pridali v 58. minúte zásluhou Carla Klingberga gól do prázdnej bránky pri neúspešnej slovenskej power play, Slováci dokázali už len skorigovať prehru tretím olympijským zásahom Juraja Slafkovského. Zverenci trénera Craiga Ramsayho síce súpera prestrieľali 41:29, no nedokázali duel zdramatizovať, keď opäť nevyužili ani jednu početnú výhodu. Slováci ťahali proti Švédom za kratší koniec v siedmom vzájomnom zápase za sebou.Švédi dosiahli na ZOH 2022 druhé víťazstvo a so šiestimi bodmi priebežne vedú tabuľku. V nedeľu o 9.40 SEČ zvedú boj o prvenstvo v "céčku" s rivalmi z Fínska.Slováci s viacerými zmenami v zostave začali aktívne a už v 3. minúte mal sľubnú streleckú pozíciu Roman, Hellberg zasiahol ľavým betónom. Dobrú možnosť potom nevyužil Kelemen a v 11. min sa pri odrazenom puku dobre zorientoval pred švédskou bránkou Hrivík, no Hellberg bol opäť pozorný. Ramsayho zverenci mali streleckú prevahu, no rovnako ako v prvom dueli s Fínmi doplácali na okná v defenzíve a zlé rozoberanie protihráčov. V 12. min Švédi udreli, krížnymi prihrávkami vyšachovali slovenskú obranu a Nordström zakončil do úplnej prázdnej bránky - 1:0. Potom hrali Slováci po vylúčeniach Hrivíka a Rosandiča 1:46 min v trojici a súper dvojnásobnú početnú výhodu využil vďaka presnej strele Wallmarka. Severania si v závere tretiny vytvorili obrovský tlak. Korunovali ho tretím gólom, strelu Holma 5 sekúnd pred sirénou úspešne tečoval Friberg - 3:0.Po prestávke sa už do bránky nepostavil Tomek, ktorého nahradil Rybár. Slováci začali 2. tretinu presilovkou, v ktorej pekne kombinovali, no v koncovke sa im stále nedarilo, Hrivík nespracoval puk v čase, keď bola odkrytá švédska bránka. V 28. min po aktivite Slafkovského neprepasíroval puk do bránky ani Roman. Hráči v modrých dresoch však naďalej prepadávali v obrane a vzadu musel hasiť nebezpečenstvo Rybár, po švédskom prečíslení 2 na 1 vychytal Bengtssona a zneškodnil aj výpad de la Roseho s následnou dorážkou. Dobré možnosti na zníženie potom nevyužili Marinčin a Cehlárik, neujali sa ani presilovkové delovky Hudáčka. Slováci potom zavreli súpera v jeho obrannom pásme, po prihrávke vzduchom od Jurča trafil Hrivík iba lapačku Hellberga. Skóre sa nezmenilo ani po brejku Jurča a dorážke Hudáčka.Strelecké trápenie neodklial ani Krištof, ktorý v 45. min pohrozil v oslabení. Slováci sa potom museli brániť štyri minúty pri vylúčení Regendu, Rybár podržal svoj tím najmä pri šanci Linusa Johanssona. Slováci sa snažili vpredu niečo vymyslieť, severania im však pozorným bránením predbránkového priestoru neumožnili dostávať sa do ďalších šancí a zdramatizovať duel. Ramsayho tím to v závere skúsil v šestici, ale v power play neuspeli, naopak Klingberg zvýšili do prázdnej bránky na 4:0. Slovákom sa podarilo už len znížiť, 102 sekúnd pred koncom skorigoval na 1:4 Slafkovský.