Slováci prehrali v Čiernej Hore 28:33 a bez bodu skončili poslední

kvalifikácia ME 2026 - 6. kolo:



Čierna Hora - Slovensko 33:28 (18:13)



Najviac gólov Čiernej Hory: Vujačič 10, L. Radovič 5, M. Vujovič a Čorsovič po 4.

Zostava a góly SR: Konečný, Žernovič 1 - Fenár, Smetánka 5, Moravčík, Prokop 6, Briatka 3, Potisk 4/1, Petržela 3, M. Antl 3, Dopjera 1, Kravčák, Ratkovský, Valent, Štefina 2. Rozhodovali: Bolič, Hurich (obaja Rak.), vylúčenia: 2:4, ČK: 38. Antl, 7m hody: 1/1 - 5/1, 1500 divákov

ďalší výsledok 2. skupiny:



Maďarsko - Fínsko 37:24 (19:14)

konečná tabuľka 2. skupiny:



1. Maďarsko 6 5 1 0 203:158 11



2. Čierna Hora 6 4 1 1 188:177 9



--------------------------------------



3. Fínsko 6 2 0 4 151:177 4



4. Slovensko 6 0 0 6 165:195 0

Bar 11. mája (TASR) - Slovenskí hádzanári ukončili kvalifikáciu ME 2026 bez bodového zisku. Vo svojom záverečnom šiestom vystúpení prehrali v nedeľu v Bare s domácou Čiernou Horou 28:33 a v tabuľke 2. skupiny skončili na poslednom štvrtom mieste.Čierna Hora mala už pred stretnutím istotu postupu na budúcoročný šampionát v Dánsku, Nórsku a Švédsku. Spolu s ňou získalo miestenku na ME aj Maďarsko ako víťaz skupiny. Tretie skončilo Fínsko. Priamy postup si vybojovali prvé dva tímy, Slováci stratili šancu už po dvoch tohtoročných tesných prehrách s Fínskom. Bola to pre nich trinásta neúspešná kvalifikácia za sebou.Slováci viedli v zápase iba dvakrát v úvode, keď skóre otvoril Smetánka a na 2:1 pre hostí potom upravil Petržela. Domáci postupne prevzali iniciatívu - v 10. minúte viedli ešte iba o gól (6:5), potom však nasledovala ich šesťgólová šnúra a jasný náskok 12:6. Čiernu Horu gólovo ťahal Vujačič, v bránkeSuljevič a domáci odchádzali do kabín so sľubným päťgólovým odstupom. Domáci aj v druhom diktovali vývoj duelu, Slováci zahodili celkovo štyri sedmičky a v 38. minúte prišli navyše aj o vylúčeného Antla. Čierna Hora sa o chvíľu neskôr dostala do desaťgólového náskoku (24:14) a hoci hostia v závere z manka skresali, víťazstvo si domáci s prehľadom postrážili.