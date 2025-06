Slováci prehrali v Debrecíne s Izraelom 0:1

prípravný zápas:



Debrecín



Izrael - SLOVENSKO 1:0 (0:0)



Gól: 47. Shua. Rozhodovali: Marchetti - Carbone, Baccini (všetci Tal.), ŽK: Peretz (Izrael), bez divákov



Izrael: Glazer - Mizrahi, Nachmias, Lemkin - Dasa (76. Shlomo), Peretz, Levi (66. Noy), Revivo (83. Gropper) - Abada (71. Ganah), Gandelman (66. Biton) - Shua (66. Turgeman)



SR: Rodák - Gyömbér (59. Pekarík), Škriniar, Šatka - Bero (90.+1. Mráz), Kmeť (59. Schranz), Hrošovský, Duda (76. Bénes), Hancko - Boženík (69. Strelec), Tupta (76. Ďuriš)

Debrecín 10. júna (TASR) -Slovenskí futbaloví reprezentanti prehrali v utorkovom prípravnom zápase s Izraelom na neutrálnej pôde v Debrecíne 0:1. Víťazný gól vsietil v 47. minúte útočník Yarden Shua.Spomedzi šiestich vzájomných duelov v histórii prehrali Slováci druhý. Ten sa hral na neutrálnej pôde v Debrecíne z bezpečnostných dôvodovo bez divákov, debut absolvoval stredopoliar Matúš Kmeť. Slováci hrali v rámci prípravy v sobotu aj v Grécku, kde prehrali 1:4. Duely boli prípravou na jesennú kvalifikáciu na MS 2026 a tréner Francesco Calzona v nich skúšal systém s troma obrancami a dvoma wingbackmi.K prvému pokusu na bránku sa dostal v 10. minúte Abada, ktorý preveril Rodáka spoza Škriniara. O chvíľu si Izrael vybojoval rohový kop, ktorý rozohrával Shua a zasahovať musel opäť Rodák. Prvú strelu na druhej strane skúsil Boženík po dlhom pase Bera, no Glazerovu bránku minul. Slováci ukázali v úvodnej polhodine kvalitnú obranu aj prihrávky za obranu na ľavej strane - k dvom strelám sa dostali Hancko a Duda. Vo všeobecnosti však chýbala úvodnému dejstvu energia, na čo mali vplyv aj prázdne tribúny. V 37. minúte vytiahol kvalitný zákrok Rodák, keď Gandelmanova prihrávka prešla cez Gyömbéra na strieľajúceho Abadu. Stredopoliar Gandelman sa ešte dostal po vydarenej kombinácii k strele z dobrej pozíciu, no obrane Slovákov pomohol blokom Hrošovský.Po prestávke prišla chyba v rozohrávke Slovákov, opäť od Gyömbéra. O chvíľu už našiel Revivo v šestnástke na ľavej strane voľného Shuu, ktorý prekonal Rodáka strelou k vzdialenejšej žrdi. Slovákov prebralo dvojité striedanie v 59. minúte. Do hry prišli Pekarík so Schranzom a herný prejav „sokolov“ bol ofenzívnejší. Práve Schranz mal veľkú šancu po centri Hancka k vzdialenejšej žrdi, no z bezprostrednej blízkosti trafil brankár Glazera, ktorý protihráčovi výrazne zmenšil strelecký uhol. Na druhej strane o chvíľu zasahoval mimo päťky Rodák proti Revivovi, následná obaľovačka striedajúceho Ganaha po kľučke na Bera išla mimo. Gólman Al-Ettifaqu si pripísal zákrok aj pri pokuse Turgemana spoza šestnástky. Pred jeho bránkou to horelo ešte raz, keď po chybe Schranza prestrelil z hranice päťky Biton. V závere sa Slováci snažili odvrátiť historicky prvý duel bez gólu proti Izraelu, k väčšej šanci sa však nedostali.