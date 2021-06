Slováci prehrali v druhom dueli v E-skupine na ME so Švédskom

ME E-skupina, 2. kolo, Štadión Krestovskij:



Švédsko - SLOVENSKO 1:0 (0:0)



Gól: 77. Forsberg (z 11 m), ŽK: Olsson - Dúbravka, Duda, Weiss ml. Rozhodovali: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.), 11.525 divákov.



Švédsko: Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson (88. Bengtsson) - S. Larsson, Olsson (64. Claesson), Ekdal (88. Svensson), Forsberg (93. Krafth) - Isak, Berg (64. Quaison)

Slovensko: Dúbravka - Pekarík (65. Haraslín), Šatka, Škriniar, Hubočan (84. Hancko) - Kucka, Hrošovský (84. Ďuriš) - Koscelník, Hamšík (77. Bénes), Mak (77. Weiss ml.) - Duda

Na snímke tréner švédskej futbalovej reprezentácie Janne Andersson počas zápasu E-skupiny na majstrovstvách Európy vo futbale Švédsko - Slovensko 18. júna 2021 v Petrohrade. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenský futbalista Marek Hamšík ďakuje divákom po zápase E-skupiny na majstrovstvách Európy vo futbale Švédsko - Slovensko 18. júna 2021 v Petrohrade. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke vľavo slovenský futbalista Lukáš Haraslín a vpravo švédsky futbalista Pierre Bengtsson počas zápasu E-skupiny na majstrovstvách Európy vo futbale Švédsko - Slovensko 18. júna 2021 v Petrohrade. Foto: TASR - Martin Baumann



1. ŠVÉDSKO 2 1 1 0 1:0 + 1 4

2. SLOVENSKO 2 1 0 1 2:2 + 0 3

3. ŠPANIELSKO 1 0 1 0 0:0 + 0 1

4. POĽSKO 1 0 0 1 1:2 - 1 0



Petrohrad 18. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti prehrali vo svojom druhom zápase v E-skupine EURO 2020 so Švédskom 0:1. Na Štadióne Krestovskij v Petrohrade rozhodol Emil Forsberg z pokutového kopu v 77. minúte. Slováci majú na konte stále tri body za triumf nad Poľskom (2:1), účinkovanie v základnej skupine uzavrú v stredu 23. júna, keď o 18.00 SELČ nastúpia v Seville proti domácemu Španielsku.Tréner Štefan Tarkovič urobil dve zmeny v základnej zostave oproti výhre nad Poľskom, namiesto Lukáša Haraslína poslal do hry Martina Koscelníka, Jakuba Hromadu vymenil Patrik Hrošovský. V prvom polčase mali obe mužstvá svoje silnejšie fázy, ale gól nepadol. V druhom polčase rozhodol o triumfe výberu Tre kronor gólom z pokutového kopu Forsberg.Po konečnom hvizde tak stále platí, že Slovensko ešte nikdy Švédov nezdolalo. V šiestom vzájomnom súboji, treťom súťažnom, utrpelo tretiu prehru. Severania sa so štyrmi bodmi dostali na čelo tabuľky, Slováci klesli na druhé miesto pred Španielov, ktorých v sobotu čaká v Seville súboj s posledným Poľskom (21.00 SELČ).Švédi spočiatku vyčkávali, nenasadili vysoký pressing, ako prvý ohrozil Dúbravku tečovanou strelou S. Larsson. Slovensko prvýkrát zahrozilo v 5. minúte, ale Kuckova hlavička po rohu Hamšíka išla nad. Do zakončenia zo vzduchu sa dostal v 13. minúte aj Lustig, ktorý trafil nad po centri zo štandardky po faule Hubočana pri rohovej zástavke. Švédi potom prebrali opticky iniciatívu, usadili sa na polovici súpera, ale nič si nevytvorili, lebo slovenská obrana pracovala spoľahlivo. Až v 28. minúte zaujal Berg, ktorý však loptu dobre netrafil. Potom už mali viac z hry Slováci, začali byť nebezpečnejší a dostávali sa do náznakov príležitostí. V 30. a 37. minúte švédski obrancovia zblokovali dva pokusy Kucku, pri prvom sa slovenský stredopoliar ešte snažil nacentrovať, druhý bol už poriadna strela zo šestnástky. Najväčšiu možnosť mali Slováci v 43. minúte, Augustinssonom urobil chybu v rozohrávke cez Koscelníka, ten zrazil loptu k Dudovi, ktorý ju dal Hamšíkovi do dobrej parkety, kapitánovi SR skákajúca lopta ideálne nesadla a letela mimo. V prvom dejstve to bola najmä taktická bitka.Do druhého polčasu sa išlo bez zmien a hneď sa mohol zopakovať priebeh zo zápasu s Poľskom s rýchlym gólom v slovenskej sieti. Nebezpečne to skúsil Isak, ale Škriniar sa hodil do jeho strely v poslednej chvíli. V 50. minúte mohol dostať do vedenia Slovákov Duda, jeho projektil z hranice šestnástky tesne minul brvno švédskej brány. Tempo hry potom diktovali hráči Tre kronor, boli aktívnejší, ale kompaktne sformovaný slovenský blok sa im dlho nedarilo prekonať. V 58. minúte po Hamšíkovom centri zo štandardky hlavou ohrozil Olsena Kucka, bravúrny zákrok Švéda bol však zbytočný, pískal sa ofsajd. Na druhej strane okamžite zahrozili Švédi, nebezpečnú hlavičku Augustinssona z malého vápna skvele vyrazil Dúbravka na roh. Aj po ňom nebezpečne hlavičkoval Danielson, našťastie pre SR mimo. O pár okamihov neskôr vypálil vedľa Isak, ale Škriniar strelu zblokoval mimo. Po vyše hodiny hry vymenil Pekaríka Haraslín a Koscelník sa posunul na post obrancu. V 67. minúte sa do veľkej šance dostal Isak, naskočil si cez Šatku, no jeho hlavička po centri Lustiga o milimetre minula brvno slovenskej brány. V 71. minúte predviedol individuálnu extratriedu Isak, sólom prešiel cez troch Slovákov a jeho tvrdú strelu k pravej tyčke skvele vyrazil Dúbravka. Eskalácia tlaku severanov vyústila v 75. minúte do situácie, po ktorej sa pískala proti SR penalta po zákroku Dúbravku na prenikajúceho Quaisona. Pokutový kop s istotou premenil Forsberg. Kouč Tarkovič poslal do hry za Hamšíka Bénesa a za Maka Weissa ml., Švédi ale boli stále nebezpeční. V 82. minúte mohli poistiť náskok, keď do otvorenej slovenskej obrany vnikol Isak, no napokon zakončil Claesson, jeho pokus zblokoval Hubočan. Slováci vrhli všetko do ofenzívy v snahe aspoň vyrovnať. V 87. minúte po rohu Dudu sa v trme-vrme dvakrát dostal k zakončeniu Hancko, ale Švédi s vypätím všetkých síl loptu zblokovali. V nadstavenom čase išiel do šestnástky súpera aj Dúbravka, ale skóre sa už nezmenilo ani po preskúmaní situácie o ruke Švéda vo vlastnej šestnástke cez VAR, resp. strele Kucku tesne nad./TASR, RTVS/:, tréner Švédska: ", strelec víťazného gólu Švédska: ", kapitán SR: ", útočník SR: ", brankár SR: ", obranca SR: ", stredopoliar SR: "