Slováci prehrali v Hlohovci s Maďarskom 24:39

kvalifikácia ME 2026 - 4. kolo:



Slovensko - Maďarsko 24:39 (15:20)



Zostava a góly SR: Zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - Fenár 2/2, Potisk 5, Moravčík, Páleš, Prokop 7, Briatka 4/4, Smetánka 1, Petržela 1, M. Antl 2/1, Dopjera, Kravčák 1, Ratkovský 1, Valent, Štefina. Najviac gólov Maďarska: Imre a Papp po 5, Bánhidi a Szita 4, Lékai 4/4. Rozhodovali: E. Vitaku, A. Vitaku (obaja Kos.), vylúčenia: 4:2, ČK: 23. Moravčík, 7m hody: 10/7 - 4/4, 1400 divákov

Program zostávajúcich zápasov 2. skupiny kvalifikácie ME 2026:



štvrtok 8. mája



17.30 Fínsko - Čierna Hora /Vantaa/



nedeľa 11. mája



18.00 Čierna Hora – Slovensko /Bar/



18.00 Maďarsko - Fínsko /Nagykanisza/







tabuľka 2. skupiny:



1. Maďarsko 5 4 1 0 166:134 9



2. Čierna Hora 4 2 1 1 122:121 5



3. Fínsko 4 2 0 2 99:107 4



4. Slovensko 5 0 0 5 137:162 0





Hlohovec 7. mája (TASR) - Slovenskí hádzanári nebodovali ani vo svojom piatom vystúpení v kvalifikácii ME 2026. V stredu prehrali na domácej pôde v Hlohovci s favorizovaným Maďarskom 24:39 a figurujú na poslednom mieste tabuľky 2. skupiny. S neúspešnou kvalifikáciou sa rozlúčia v nedeľu na palubovke Čiernej Hory (Bar, 18.00 h).Zverenci trénera Fernanda Guricha držali so súperom krok iba v úvode, potom už Maďari diktovali vývoj duelu a pripísali si jednoznačné víťazstvo. Najlepším strelcom domáceho tímu bol Jakub Prokop so siedmimi presnými zásahmi, na maďarskej strane nastrieľali po päť gólov Bence Imre a Tamás Papp.Maďari si víťazstvom definitívne zabezpečili prvenstvo v skupine a miestenku na budúcoročný šampionát v Dánsku, Nórsku a Švédsku. Postup si vybojujú prvé dva tímy z každej skupiny a štyri krajiny z tabuľky tímov na tretích priečkach.Na prvé dva zásahy maďarského tímu ešte zakaždým dokázal odpovedať Prokop, hosťom sa však potom vydarili dva rýchle protiútoky za sebou a po piatich minútach hry prvýkrát odskočili na dvojgólový rozdiel - 2:4. Favorit sa cez defenzívu domácich dostával až príliš ľahko a keď na konci 10. minúty zvýšil svoj náskok už na 8:4, kouč Gurich reagoval oddychovým časom. Maďari si však držali komfortný odstup a keď videl Moravčík v 23. minúte za faul červenú kartu, v početnej výhode ho ešte navýšili na 17:11. Ofenzívne ladený polčas napokon hostia vyhrali päťgólovým rozdielom. Aj v druhom mal navrch líder skupiny, v 41. minúte zvýšil krídelník Imre na 26:18 a bolo jasné, že Maďari si pripíšu do tabuľky ďalšie dva body. Dvojciferný rozdiel v skóre svietil na tabuli prvýkrát štvrťhodinu pred koncom (19:29) a hostia v závere ešte zvýraznili svoj suverénny triumf.