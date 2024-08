Slováci prehrali v Lotyšsku 1:3 na sety

kvalifikácia ME 2026, G-skupina



Lotyšsko - Slovensko 3:1 (23, -21, 24, 21)



122 minút, rozhodovali: Medvid (Ukr.), Adamczyk (Poľ.),



SR: Lamanec 24, Hanúsek 2, Palgut 2, Gulák, Ihnát 22, Gergely, Kováč 2, Billich 5, Petráš, Goč, Firkaľ, Skasko, liberovia: Paňko, Turis







program SR:



streda 28. augusta 2024: SLOVENSKO – Kosovo (Nitra od 18.00 h)



9. alebo 10. augusta 2025: Kosovo – SLOVENSKO



13. augusta 2025: SLOVENSKO – Lotyšsko

Jelgava 25. augusta (TASR) - Slovenským volejbalovým reprezentantom nevyšiel vstup do kvalifikácie ME 2026. V úvodnom stretnutí G-skupiny prehrali v Lotyšsku 1:3 na sety. Už v stredu čaká mužstvo trénera Stevena Vanmedegaela domáci duel v Nitre proti Kosovu (18.00 h).Slováci si skomplikovali šance na postup na záverečný turnaj. Okrem stretnutia s Kosovom budú hrať aj odvety proti týmto súperom, ktoré sa uskutočnia v budúcom roku.Slováci v úvodnom sete podľahli domácim 23:25, no v druhom dejstve dokázali po výsledku 25:21 vyrovnať. Dôležitý tretí set sa vyvíjal lepšie pre Lotyšov a slovenskí reprezentanti doťahovali. Podarilo sa im zmazať aj päťbodový náskok domácich a ujali sa vedenia 16:15. Lotyši si však koncovku setu postrážili a priblížili sa k prvému víťazstvu. Záverečný set patril domácim, ktorí mali na uzavretie zápasu sedem pokusov. Štyri mečbaly Slováci odvrátili, no hráči Lotyšska drámu nepripustili.