Slováci prehrali v odvetnom zápase s Českom 1:4

Slovensko - Česko 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)



Góly: 40. Cingel (Lantoši, Škorvánek) - 12. D. Špaček (Kaše, Vrána), 48. Kodýtek (Kovařčík), 54. Kodýtek (Rychlovský, Kousal), 60. Červenka (M. Špaček). Rozhodovali: Hronský, Crman - Durmis, D. Konc ml., vylúčenia: 4:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 10.055 divákov.



SR: Škorvánek – Bučko, Ivan, Grman, Bačik, Gachulinec, Golian, Brincko, Petrovický – Lantoši, Cingel, Takáč – Cehlárik, Sukeľ, Kudrna – Faško-Rudáš, Tamáši, Okuliar – Kašlík, Petrovský, Baláž – Kollár



ČR: Málek – Ticháček, Ščotka, Krejčík, Pyrochta, D. Špaček, Mašín, Zábranský, Galvas – Chlapík, M. Špaček, Červenka – O. Kaše, Tomášek, Vrána – Kousal, Kodýtek, Kovařčík – Kantner, Kondelík, Rychlovský

Bratislava 27. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj v druhom prípravnom zápase s Čechmi v Bratislave 1:2. V ďalšom bloku prípravy sa predstavia 3. mája v Žiline proti Poliakom a v generálke na šampionát ich 7. mája v Bratislave preverí výber USA.Čechov poslal do vedenia v 12. minúte obranca Dávid Špaček, ktorý otupil úvodný tlak Slovákov. V prostrednej časti mal domáci tím veľké problémy s prechodom do útočného pásma a Česi mali výraznú streleckú prevahu (16:5). V závere druhej tretiny hostia ponúkli svojou nedisciplinovanosťou Slovákom presilovú hru o dvoch hráčov, ktorú využil 10 sekúnd pred sirénou Lukáš Cingel. Domáci však v tretej tretine inkasovali dvakrát z hokejky Petra Kodýtka a duel uzavrel gólom do prázdnej bránky Roman Červenka.Zverenci trénera Craiga Ramsayho v rámci prípravy na MS v Česku (od 10. do 26. mája) najprv zdolali Švajčiarov 3:0 a 5:3, v prvom zápase Nemecku prehrali 3:7, no v druhom nad domácimi zvíťazili 5:4 po predĺžení. V prvom stretnutí s Čechmi podľahol slovenský výber v Trenčíne 2:4.Slovákom nevyšiel v piatkovom stretnutí s Čechmi (2:4) úvod, keď už po prvej tretine prehrávali 0:3. Tentoraz však vstúpili do stretnutia aktívne, jednoduchou a priamočiarou hrou ohrozovali bránku Máleka. Český brankár odolal strelám od modrej čiary, ako aj zakončeniu Baláža z hranice kruhov. Prví však dokázali udrieť Česi, keď domáci prehrali v strednom pásme súboj a prepadnutie slovenskej defenzívy využil obranca Špaček.Prvá polovica prostrednej časti hry nepriniesla vyloženú príležitosť ani na jednej strane. Slovákom robil veľký problém prechod do útočného pásma a Málek bol prakticky bez práce. Na opačnej strane v 33. minúte vystrelil z nebezpečnej pozície v presilovej hre Kantner, no Škorvánek si s jeho pokusom poradil. Početnú výhodu si zahrali aj domáci, no v jej úvode takmer inkasovali. Dobrú prácu odviedol Rychlovský, ktorý poslal puk na Kondelíka, ten však z blízka Škorvánka neprekonal. Následne sa Slováci usadili v pásme súpera, nebezpečný pokus vyslal na Máleka obranca Ivan, no mužstvu Craiga Ramsayho chýbal dôraz pred bránkou. Do šance sa krátko po uplynutí presilovky dostal aj Baláž, ktorý však nechal vyniknúť Málekovu lapačku. Česi boli v závere tretiny nedisciplinovaní, za čo pykali v presilovke 5 proti 3, keď sa nekompromisným zakončením ponad Málekovo rameno presadil Cingel.Početná výhoda Slovákov pokračovala aj na začiatku tretieho dejstva. Po 30 sekundách hry bol blízko k jej premeneniu opäť Cingel, no jeho strela mierila do žrde. Česi následne zavreli domáci tím v pásme, prestriedali takmer celú päticu, no Škorvánka neprekonali. Vrátiť vedenie mohol hosťom v 47. minúte Chlapík, ktorý zakončil prečíslenie troch proti dvom, no priamo do hrude slovenského brankára. V 48. minúte Česi rýchlo prešli do útočnej tretiny a po krížnej prihrávke, ktorá zmiatla Škorvánka, sa puk odrazil priamo pred Kodýtka a ten poslal svoj tím do vedenia. V 52. minúte vyštartoval v oslabení do samostatného úniku Cehlárik, no brániaci hráč ho prakticky ihneď dokorčuľoval. Slovenský krídelník situáciu vyhodnotil správne, prenechal puk Sukeľovi, ani ten však Máleka neprekonal. Gólovú poistku pridal v 54. minúte v presilovke Kodýtek a víťazstvo Čechov spečatil do prázdnej bránky Červenka.