Štvrtok 8. január 2026
Slováci prehrali v Pamplone s domácim Španielskom 26:43

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

V slovenskom drese absolvoval reprezentačný debut Adam Lukačin.

Autor TASR
Pamplona 8. januára (TASR) - Slovenská reprezentácia hádzanárov prehrala v prvom dueli na medzinárodnom turnaji v Pamplone s domácim Španielskom vysoko 26:43. V základnej A-skupine sa ešte v piatok stretne s Tuniskom (19.30 h) a v nedeľu ju čaká súboj o konečné umiestnenie.

V slovenskom drese absolvoval reprezentačný debut Adam Lukačin. Jeho ekipa držala v úvodnej desaťminútovke krok s domácim favoritom, keď sa strelecky darilo najmä Martinovi Potiskovi. V siedmej minúte to bolo 4:4, o šesť minút neskôr už Španieli odskočili po štvorgólovej šnúre na 10:5. Brankár Marián Žernovič zneškodnil v prvom polčase dve sedmičky, ani on však nezabránil ďalšej gólovej sérii súpera od stavu 11:8 na 14:8 a do kabín išli domáci so sedemgólovým náskokom. V druhom polčase Španieli, pripravujúci sa na ME, na palubovke naďalej dominovali a svoj náskok ešte zvýraznili. Najlepším strelcom slovenského tímu bol Tomáš Smetánka so šiestimi zásahmi.



Torneo Internacional de Espaa 2026

A-skupina:

Španielsko - Slovensko 43:26 (20:13)

Najviac gólov Španielska: Odriozola a Suarez po 5. Zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - Fenár, Moravčík, Smetánka 6/1, Potisk 5, Kravčák, Briatka 4/1, Jurkovič, Dopjera 2, Mitaľ 1, Petržela 2, Féder, Lukačin, Štefina 1, Valent 2, Páleš 3, Ratkovský

Rozhoovali: Alvarez, Bustamante (obaja Šp.), vylúčenia: 3:3, 7 m hody: 5/2 - 4/2



ďalší výsledok

B-skupina:

Portugalsko – Egypt 31:31 (16:11)



ďalší program turnaja:

piatok 9. januára

17.15 Irán - Portugalsko

19.30 SLOVENSKO – Tunisko

sobota 10. januára

17.15 Egypt – Irán

19.30 Španielsko – Tunisko

nedeľa 11. januára

14.30 zápas o 5. miesto

16.45 zápas o 3. miesto

19.30 finále
