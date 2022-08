Slováci prehrali v predkvalifikácii v Severnom Macedónsku 75:79

predkvalifikácia ME 2025 – D-skupina:



Severné Macedónsko – SLOVENSKO 79:75 (40:46)



Najviac bodov Severného Macedónska: Dimitrijevič 20, Jakimovski a Stojanovski po 15 - zostava a body SR: Mokráň 18, Körner 17, Jones 11, Ihring 9, Volárik 2 (Abrhám 13, Krajčovič 3, Fusek 2)



TH: 19/13 – 11/6, fauly: 19 - 21, trojky: 10 - 11, štvrtiny: 19:26, 21:20, 19:17, 20:12, rozhodovali: Stoica (Rum.), Yalmanová (Tur.), Deman (Fr.)

ďalší výsledok D-skupiny:



Nórsko – Dánsko 99:75 (57:44)



Najviac bodov: Frey 26, Ndiaye 19, Mjoes 17 – Lundberg 16, Bonde 15, Larsen 11



tabuľka D-skupiny:



1. Nórsko 2 2 0 186:143 4



2. Severné Macedónsko 2 1 1 152:145 3



3. SLOVENSKO 2 0 2 143:166 2



4. Dánsko 2 0 2 145:172 2





Skopje 28. augusta (TASR) - Slovenskí basketbaloví reprezentanti zaznamenali v D-skupine predkvalifikácie ME 2025 druhú prehru. V nedeľu podľahli v Skopje domácemu Severnému Macedónsku 75:79.Hosťom nepomohlo ani 18 bodov v podaní Jakuba Mokráňa, ktorý bol najlepší strelec slovenského tímu. Zverencom trénera Aramisa Nagliča patrí v tabuľke D-skupine tretie miesto s bilanciou dvoch prehier. Po augustovom dvojzápase ich čakajú najbližšie duely v novembri, najskôr sa predstavia doma proti Dánsku (10. novembra) a potom vycestujú do Nórska (13. novembra).Domáci odštartovali trojkovou paľbou, ale slovenský výber to nevyviedlo z miery. V hosťujúcom drese totiž úradoval Mokráň, v úvode sa postaral o 8 z 10 bodov Slovenska. Celkovo predvádzali zverenci trénera Aramisa Nagliča diametrálne odlišný výkon v porovnaní s duelom proti Nórsku. Hrali s ľahkosťou, trestali súperove chyby rýchlymi protiútokmi a bodmi z priestoru pod košom. Celkovo to bola pomerne ofenzívna prvá štvrtina, čo viac vyhovovalo slovenskému tímu. Nabrané sebavedomie sa ukázalo aj na skóre, Slováci vyhrali úvodnú 10-minútovku 26:19. V druhej časti pokračovala dobrá hra hostí, dokonca v 5. minúte mali prvé dvojciferné vedenie v zápase (36:26). Zopakovali sa však chyby zo stretnutia s Nórskom, najmä nedisciplinovanosť, ktorá umožnila Severnému Macedónsku okresať manko. Hostia sa však opierali o kolektívny výkon, k Mokráňovi sa postupne bodovo pridal Abrhám s Jonesom. Na polčasovú prestávku mohlo ísť spokojnejšie Slovensko, keď viedlo 46:40.Aj v tretej štvrtine pokračovalo herné sebavedomie na slovenskej strane, opäť sa podarilo odskočiť do dvojciferného náskoku, tentoraz zobral iniciatívu do svojich rúk Körner. Severné Macedónsko však neskladalo zbrane a krok po kroku ukrajovalo z manka. V jednej chvíli bol rozdiel v podobe jedného útoku, ale zo slovenskej strany vždy prichádzala bodová odpoveď. Ku Körnerovi sa opäť pridal Mokráň, a tak na tabuli svietil po 30 minútach čistého času zo slovenského pohľadu stav 63:59. V záverečnej časti prišiel očakávaný tlak z domácej strany, ale Slováci mu tuho vzdorovali. Keď bolo treba, tak bodovali a dlhé momenty nepripúšťali scenár so stratou dobre rozohraného duelu. Dôležitý okamih prišiel 3 a pol minúty pred koncom, Jakimovského trojka dostala domácich po dlhom čase do vedenia. Od tohto momentu diktovalo tempo Severné Macedónsko, spolu s mohutnou diváckou podporou už nepustilo Slovákov do samotného záveru do vedenia.