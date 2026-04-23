Slováci prehrali v príprave v Nemecku 1:3
Slováci mali lepší vstup do stretnutia, ku ktorému im pomohli aj presilovky.
Autor TASR
Kaufbeuren 23. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo štvrtkovom prípravnom zápase v Kaufbeurene s domácim Nemeckom 1:3. Jediný gól slovenského tímu strelil v 6. minúte Martin Faško-Rudáš. Tímy sa stretnú aj v sobotu 25. apríla v Augsburgu.
Slováci mali lepší vstup do stretnutia, ku ktorému im pomohli aj presilovky. Prvú ešte nevyužili, no druhú už áno a v 6. minúte Faško-Rudáš zužitkoval prihrávku Hrivíka. Slovenský tím mal v prvej tretine viac z hry, súpera prevýšil pohybom, no ďalší gól už nepridal. V druhej časti sa obraz hry výrazne zmenil. Predznamenal ho gól Hedeho už v 16. sekunde na 1:1. Nemci išli do vedenia v 29. minúte po tom, čo slovenskí hráči nezískali puk a Kinder prekonal Rabčana - 2:1. Slováci mali možnosť vyrovnať v úvode tretej časti, no presilovku nevyužili a Nemci po nej potrestali vylúčenie Bodáka. Rabčana, ktorý predtým viackrát podržal svoj tím, prekonal Fischbuch - 3:1. Domáci mali herne navrch, v hre slovenského tímu absentoval pokoj na hokejkách a väčší tlak v ofenzíve.
prípravný zápas /Kaufbeuren/
Nemecko - SLOVENSKO 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Góly: 21. Hede (Leonhardt), 28. Kinder (Krämmer), 45. Fischbuch (Huttl) - 6. Faško-Rudáš (Hrivík). Rozhodcovia: Kohlmüller, Schadewaldt – Koziol, Merk (všetci Nem.), vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.
Nemecko: Treutle – Preto, Hüttl, Weber, Karrer, Klein, Bettahar, Dziambor, Pilu – Fischbuch, Dove-McFalls, Blank – Leonhardt, Loibl, Hede – Fleischer, Chrobot, Karachun - Krämmer, Brunnhuber, Kinder
Slovensko: Rabčan – Kňažko, Petrovický, Romaňák, Radivojevič, Korenčík, Meliško, Žiak, Bodák – Faško-Rudáš, Hrivík, Liška – Faith, Myklucha, Petráš – Valach, Kollár, Petrovský – Lukošik, Minárik, Nauš
