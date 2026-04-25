Slováci prehrali v prípravnom dueli v Augsburgu s Nemcami 1:3
Augsburg 23. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj v druhom z dvojice prípravných zápasov s Nemeckom. V sobotu podľahli v Augsburgu domácemu tímu opäť 1:3. Jediný gól SR strelil v závere druhej tretiny obranca Dávid Romaňák.
V porovnaní s prvým štvrtkovým stretnutím v Kaufbeurene (1:3) nenastúpil kapitán Marek Hrivík, ktorý dostal od trénerov voľno. V bránke SR absolvoval debut v reprezentačnom A-tíme Adam Gajan, ktorý viackrát podržal hostí a svojimi zákrokmi ich držal v hre až do konca.
Zverenci Vladimíra Országha si v rámci záverečnej prípravy na MS pripísali tretiu prehru v štyroch dueloch. Pred šampionátom ich ešte čakajú dvojzápasy v Bratislave s Lotyšskom (2. a 3. mája) a v Spišskej Novej Vsi s Dánskom (8. a 9. mája).
Nemci boli v prvej tretine aktívnejším tímom, vytvorili si viacero čistých šancí, no všetky zneškodnil skvele chytajúci debutant Gajan. V 5. minúte z bezprostrednej blízkosti vychytal Dove-McFallsa, v závere tretiny ho neprekonal ani Hede. Slováci takisto vedeli pohroziť, zväčša z rýchlych protiútokov. V prečíslení 3 na 1 Muklucha s Faithom stroskotali na Hungereckerovi.
Domáci mali korčuliarsky navrch a svoju hernú prevahu zúročili v 23. minúte, keď situáciu 2 na 1 zakončil prudkou strelou ponad Gajanov betón Karachun. V 29. minúte mohol náskok zveľadiť Fischbuch, mieril však nad hornú žŕdku. Dobrú možnosť na vyrovnanie mal v polovici duelu Kukuča, v nájazde neprekonal Hungereckera, ktorý potom zmaril aj šance Kollára a Valacha vo vlastnom oslabení. Nemci kontrovali strelou Blanka, ktorý opečiatkoval žŕdku, vzápätí už Pilu spoza kruhov zvýšil na 2:0. Slováci prelomili streleckú smolu v závere tretiny, keď po prihrávke Valacha v oslabení namieril z prvej pod hornú žŕdku Romaňák - 2:1.
Slováci zažili krušné chvíle v tretej tretine pri nemeckej presilovke, výborný Gajan však svojimi zákrokmi držal tím nad vodou. Veľkú šancu na vyrovnanie mal potom Petrovský, ktorého vychytal Hungerecker. V 54. minúte Karachun kolenom pri mantineli fauloval Žiaka, ktorý sa len ťažko zdvíhal z ľadu, nemecký útočník dostal trest na 5+DKZ. Slováci však následnú presilovku nevyužili, naopak skrátil ju vylúčením Faško-Rudáš a v hre 4 na 4 nedotiahol svoj prienik do gólového konca Myklucha. Slovákom už nepomohla ani záverečná power play bez brankára, naopak Brunnhuber do prázdnej bránky spečatil na konečných 3:1 pre domácich.
prípravný zápas /Augsburg/
Nemecko – SLOVENSKO 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Góly: 23. Karachun (Chrobot), 38. Pilu, 60. Brunnhuber - 40. Romaňák (Valach, Radivojevič). Rozhodcovia: Kohlmüller, Hinterdobler - Menz, Pfriem (všetci Nem.), vylúčení: 2:6 na 2 min., navyše Karachun (Nem.) 5+DKZ za faul kolenom, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1.
Nemecko: Hungerecker – Preto, Hüttl, Weber, Karrer, Klein, Bettahar, Dziambor, Pilu – Fischbuch, Dove-McFalls, Blank – Leonhardt, Loibl, Hede – Fleischer, Chrobot, Karachun - Krämmer, Brunnhuber, Krauss
Slovensko: Gajan – Žiak, Petrovický, Kňažko, Meliško, Romaňák, Radivojevič, Korenčík, Bodák - Faško-Rudáš, Petrovský, Liška - Faith, Myklucha, Kukuča - Valach, Kollár, Petráš - Lukošik, Minárik, Nauš
