Slováci prehrali v prvom prípravnom zápase na MS20 s Nemeckom 0:5

Na snímke tréner Ivan Feneš prichádza na rozhovor pred tréningom slovenskej reprezentácie do 20 rokov. Foto: TASR - František Iván

prípravný zápas hráčov do 20 rokov (Truro/Kan.):



SLOVENSKO - Nemecko 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)



Góly: 7. a 48. Bader, 19. Kechter, 28. Krenning, 36. Rossmy. Vylúčení: 3:5 na 2 min, navyše Dej (SR) na 5 min + DKZ, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0.



Zostava SR: Korec – V. Kmec, Groch, Laurenčík, Bečár, Funtek, Moško, B. Žabka – Šotek, Dvorský, A. Čiernik – Žlnka, Petrovský, A. Sýkora – Mišiak, Repčík, Štefančík – L. Nemec, Dej, Bačo – Danielčák

Truro 19. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov neuspeli v prvom prípravnom zápase pred juniorskými majstrovstvami sveta. V noci na pondelok prehrali v kanadskom Trure s nemeckými rovesníkmi 0:5. Zverenci trénera Ivana Feneša odohrajú pred šampionátom ešte dve prípravné stretnutia, vo štvrtok o 0.30 SEČ nastúpia proti Kanade a v generálke na MS sa v sobotu o 0.00 SEČ stretnú s Rakúskom.Mladí Slováci nestačili na Nemcov, hoci mali v zápase jasnú streleckú prevahu - na strely vyhrali 33:21. V bránke SR sa predstavil Ján Korec. Duel nedohral František Dej, ktorý inkasoval v druhej tretine trest na päť minút + DKZ za faul na súpera. Tri góly dali Nemci v presilovkách, dvakrát skóroval Quirin Bader. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.Úvodnú gólovú šancu si vytvorili Slováci v 4. min. Šotek presnou zadovkou našiel na ľavom kruhu voľného Čiernika, ale ten namieril iba do žŕdky. Skóre stretnutia napokon otvorili Nemci, ktorí potrestali slovenské vylúčenie. Z tesnej blízkosti bránky sa presadil Bader. V 13. minúte Bečár šikovne hľadal Mišiaka, ktorý stál pred odkrytou sieťou, na poslednú chvíľu však hokejkou zasiahol nemecký bek. Vyrovnanie nepriniesli ani následne dve slovenské presilovky v krátkom slede. Naopak, 64 sekúnd pred odchodom do šatní opäť skóroval súper zásluhou Kechtera.Na začiatku druhej tretiny siahali Nemci po treťom góle. V prečíslení dvoch proti jednému si poradili so slovenským obrancom, ale výborným zákrokom ich zastavil brankár Korec. V 28. minúte prišla chyba na útočnej modrej čiare, Nemci sa vydali do ďalšieho brejku a tentoraz nezaváhali. Po vydarenej kombinácii zakončil do prázdnej bránky Krening. O päť minút neskôr oslabil slovenský tím František Dej, ktorý dostal trest na päť minút + DKZ za faul na nemeckého kapitána. Paradoxne, v oslabení prišli veľké príležitosti Slovákov. Samostatné úniky však nevyužili Štefančík a Petrovský. Onedlho putoval na trestnú lavicu aj Groch a nemeckí reprezentanti zužitkovali dlhú presilovku o dvoch hráčov. Presnou strelou príklepom rozvlnil sieť Rossmy.Mladí Slováci v tretej tretine naďalej pokračovali v streleckom trápení. V 48. minúte to potvrdil v samostatnom úniku Petrovský, ktorý opäť stroskotal na pozornom brankárovi súpera. Nemci na opačnej strane klziska nemali problém s koncovkou. V presilovke upravil na 0:5 druhým zásahom v zápase Bader. Zakrátko spálil ďalšiu tutovku Mišiak a slovenský gól nepriniesol ani presilovkový tlak, pri ktorom tréneri stiahli brankára. Šestica hráčov si vytvorila viacero nádejných streleckých pozícií, ale proti všetkým úspešne zasiahol Wolf.