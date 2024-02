Slováci prehrali v Rige s Lotyšskom 52:64

Kvalifikácia ME 2025 muži – C-skupina:



Lotyšsko – SLOVENSKO 64:52 (31:27)



najviac bodov Lotyšsko: Gražulis 18, Zoriks 11, Lomažs 7



zostava a body Slovenska:

Krajčovič 12,

Ihring 9,

Mokráň 5,

Malovec a Volárik po 3 (Ihring 11, Jones 7, Doležaj 2, Pavelka 0).

TH: 20/15 – 14/12,

fauly: 19 - 25,

trojky: 7 - 6,

rozhodovali: Lanzarini (Tal.), Györgyiová (Maď.), Deman (Fr.),

štvrtiny: 15:10, 16:17, 14:11, 19:14.

Riga 25. februára (TASR) – Slovenská mužská basketbalová reprezentácia neuspela ani vo svojom druhom vystúpení v C-skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025, v Rige prehrala s Lotyšsskom 52:64. V tabuľke tak má po februárovom asociačnom termíne na konte dve prehry a postupové šance sa zverencom trénera Aramisa Nagliča výrazne vzdialili.Miestenku na záverečný turnaj si vybojujú dvaja najlepší z „“, Lotyšsko ako spoluorganizátor už má vopred istý postup. Slovákov najbližšie čaká v kvalifikácii dvojzápas so Španielskom, najskôr 22. novembra doma a následne 25. novembra na palubovke súpera.Tréner Aramis Naglič zamiešal základnou päťkou, ale Lotyšov to nevyviedlo z miery, keďže po dvoch minútach viedli 6:0. Obom stranám to strelecky nepadalo podľa predstáv, Mokráň sa postaral v 4. minúte o prvé slovenské body v zápase a následne prišiel aj prvý kôš z poľa. Súper však výraznejšie neodskočil, preto z toho bola vyrovnaná partia. Koncovku sa ale Slovákom nepodarilo vyriešiť ideálne, Šteinbergs upravil zároveň s klaksónom na 15:10 z pohľadu domácich po prvej štvrtine. Druhá 10-minútovka už bola zo slovenského pohľadu ofenzívnejšia. Hostia hrali sebavedomejšie, koncentrovanejšie a Lotyšov nepúšťali do žiadneho výraznejšieho náporu. Vďaka tomu sa darilo držať nielen nádej na dobrý výsledok, ale aj prípadné víťazstvo. Posledné slovo mal v prvom polčase opäť Ihring, trojkou upravil na 27:31.Do druhého polčasu vstúpili Slováci sebavedomo, cítili, že v Rige môžu dosiahnuť na dôležité body do tabuľky. Dvojica rozohrávačov Ihring a Krajčovič 9-bodovou šnúrou dostala duel najskôr do vyrovnaného stavu, hneď dokonca do prvého vedenia – 36:34. Lotyšsko to v tomto momente zobralo do svojich rúk a tiež zareagovalo 9 bodmi za sebou, všetko strelami za tri body. Z pohľadu vývoja stretnutia išlo o dôležitý moment, keďže domáci si vypracovali výraznejší odstup od slovenského tímu 45:38: Slováci sa ale nenechali zlomiť, keď sa priblížili na rozdiel jedného útoku. Vtedy ale domáci tím preukázal svoju kvalitu a skúsenosť, 8-bodovou šnúrou definitívne rozhodol o tom, že si do tabuľky C-skupiny zapíše druhé víťazstvo. Slovensko ešte v závere skúšalo zdramatizovať dianie v Rige, ale na obrat to nestačilo.