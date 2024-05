Slováci prehrali v semifinále MS do 18 rokov s USA, zahrajú si o bronz

MS do 18 rokov - semifinále /Espoo/:

USA - SLOVENSKO 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)



Góly: 4. Stiga (Hensler, Hagens), 13. Eiserman (Plante, Hagens), 23. Plante (Laurilla, Bednarik), 30. Hutson (Hagens, Ziemer), 35. Skahan (Mooney, Humphreys), 41. Eiserman (Plante, Hutson), 52. Plante (Mooney, Emery) - 13. Nemec (Pitka, Chrenko), 60. Chrenko (Maruna). Rozhodovali: Österberg (Švéd.), Gour (Kan.) - Bedard (Kan.), Strömberg (Švéd.), vylúčení: 8:6 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 2665 divákov.



USA: Kempf (47. Parsons) - Emery, Hutson, Hensler, Skahan, Rheaume-Mullen, Laurilla, Whipple - Ziemer, Hagens, Stiga - Plante, Bednarik, Eiserman - Mooney, Humphreys, Connelly - Vansagi, Baker, McMorrow - Van Vliet

SR: Lenďák (30. Haronik) - Radivojevič, Fabuš, Húževka, Beluško, Ličko, Kupec, Zubek, Kalman - Tomík, Pobežal, Straka - Chrenko, Pitka, Nemec - Chovan, Šatan, Svrček - Liščinský, Vrtiel, Maruna

Espoo 4. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov budú hrať na MS vo Fínsku o bronz. V sobotnom semifinále prehrali s tímom USA jednoznačne 2:7, keď ich góly zaznamenali Adam Nemec a Tomáš Chrenko. V nedeľu nastúpia o 13.00 h na zápas o 3. miesto proti zdolanému z druhého semifinále medzi Švédskom a Kanadou.Slováci držali krok s Američanmi len v prvej tretine, po ktorej bol stav 1:2. V ďalších dvoch častiach obhajca titulu pridal ďalších päť gólov a uspel v trinástom stretnutí v rade na MS, keď naposledy prehral vo finále 2022 so Švédmi 4:6. Útočník James Hagens dosiahol v sobotu tri asistencie a má na svojom konte už 22 bodov (9+13). Vďaka tomu prekonal rekord v počte bodov na jednom šampionáte, ktorý držal Rus Nikita Kučerov z roku 2011 (21, 11+10). Hagensa čaká v nedeľu ešte finálový duel.Mladí Slováci postúpili medzi elitné kvarteto na svetovom šampionáte osemnásťročných druhýkrát za sebou. Vlani na šampionáte vo Švajčiarsku obsadili štvrté miesto, keď prehrali s Kanaďanmi v súboji o 3. miesto 3:4 po predĺžení. Ich maximom na MS "18" je striebro z roku 2003 v Jaroslavli, v zbierke majú aj bronz z MS 1999 v nemeckých mestách Füssen a Kaufbeuren.Ocenenie pre trojicu najlepších hráčov slovenského tímu na šampionáte si po zápase prevzali obranca Luka Radivojevič, útočníci Tobias Tomík a Tomáš Pobežal, ktorý je kapitán mužstva.Američania si vypracovali obrovskú šancu už v úvode, ale Hagensov pokus zneškodnil Lenďák. Favorit sa presadil prvýkrát v 4. minúte, Hensler vystrelil od modrej čiary a Stiga dorážkou z bekhendu dostal puk do siete. Zámorský tím pokračoval tlakom aj v ďalšom priebehu. Po faule McMorrowa si Slováci zahrali presilovú hru, no napriek viacerým strelám výrazne neohrozili Kempfa. V polovici prvej časti hrali početnú výhodu aj Američania a okamžite ju využil Eiserman zakončením do odkrytej brány. Zverenci Dendisa však odpovedali už po 40 sekundách, Pitkovu strelu Kempf len vyrazil pred seba a Nemec z dorážky znížil na 1:2. Slováci držali v prvej tretine s favoritom krok (12:13 na strely).Štart druhej tretiny vyšiel Američanom a po necelých troch minútach Plante zakončením z prvej upravil na 3:1. V polovicu duelu bol už trojgólový rozdiel, keď Hutson skóroval počas presilovej hry. Slováci po inkasovanom góle urobili zmenu v bránkovisku, Haronik nahradil Lenďáka. V 34. minúte mohol Vrtiel znížiť, uvoľnil sa medzi kruhmi, ale zakončil len do stredu bránky. Na druhej strane si nakorčuľoval z druhej vlny Skahan a strelou pod výražačku poslal svoj tím už do vedenia 5:1.Američania na začiatku tretieho dejstva dohrávali presilovú hru a Eiserman druhým gólom v stretnutí, opäť v presilovke, navýšil na 6:1. Favorit mohol skórovať aj v oslabení, no v dvoch veľkých príležitostiach zlyhal v koncovke. V 52. minúte Plante upravil na 7:1. Krátko na to boli blízko ku gólu aj Slováci, Chrenko však trafil žŕdku. Útočníkovi druhej formácie to však vyšlo 42 sekúnd pred koncom tretej časti - 2:7.