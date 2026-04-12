Nedela 12. apríl 2026Meniny má Estera
Slováci prehrali v skupine o 9. - 12. miesto s Kanadou 12:14

Malta 12. apríla (TASR) - Reprezentanti Slovenska vo vodnom póle prehrali na podujatí II. divízie Svetového pohára na Malte v skupine o 9. - 12. miesto s Kanadou 12:14. V pondelok 13. apríla ich čaká záverečné vystúpenie na podujatí.



II. divízia Svetového pohára - o 9. - 12. miesto:

Kanada - SLOVENSKO 14:12 (4:4, 4:1, 3:6, 3:1)
