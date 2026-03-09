< sekcia Šport
Slováci prehrali vo federálnom derby s Českom 1:8
Skupinovú fázu uzatvoria Slováci v utorok 10. marca o 20.35 h proti Japonsku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 9. marca (TASR) - Slovenská parahokejová reprezentácia prehrala na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo v B-skupine vo federálnom derby s Českom 1:8. Po dvoch vystúpeniach tak má tím trénera Ivana Hricka na konte dve prehry a na turnaji sa predstaví v súbojoch o 5. - 8. miesto. Skupinovú fázu uzatvoria Slováci v utorok 10. marca o 20.35 h proti Japonsku.
Slováci nastúpili proti Čechom posmelenejší v porovnaní s prvým duelom na turnaji proti Kanade a s cieľom sa najmä strelecky presadiť. Ich výkon bol sebavedomejší, ale v prvej tretine sa dvakrát presadil napokon súper, Lepáčka prekonali Veselý a Žižlavský. Hneď na začiatku druhej tretiny opäť skóroval Žižlavský a postupne sa rozsypal herný koncept Slovákov. Česko z toho ťažilo a urobilo definitívny krok za miestenkou v semifinále. Gólové čakanie Slovenska na ZPH 2026 ukončil v tretej tretine Korman, keď využil početnú prevahu a aspoň zaznamenal čestný úspech vo federálnom derby.
/vyslaný redaktor TASR Michal Duchovič/
ZPH 2026 - parahokej - B-skupina:
Česko - SLOVENSKO 8:1 (2:0, 4:0, 2:1)
Góly: 5. Veselý, 13. Žižlavský (Ohar), 17. Žižlavský (Doležal, Zelinka), 21. Veselý (Hečko, Žižlavský), 24. Zelinka (Hečko, Veselý), 27. Doležal (Veselý), 36. Zelinka (Pátek), 37. Geier - 33. Korman (Joppa, Ferenčík). Rozhodovali: Myers (Kan.) - Oswald Hermansen (Nór.), Lunden (Švéd.), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
zostava Slovenska:
Lepáček - Hlinka, Ferenčík - Ligda, Joppa, Korman - Stašák, Garbiar, Turic, Večerek
Česko - SLOVENSKO 8:1 (2:0, 4:0, 2:1)
Góly: 5. Veselý, 13. Žižlavský (Ohar), 17. Žižlavský (Doležal, Zelinka), 21. Veselý (Hečko, Žižlavský), 24. Zelinka (Hečko, Veselý), 27. Doležal (Veselý), 36. Zelinka (Pátek), 37. Geier - 33. Korman (Joppa, Ferenčík). Rozhodovali: Myers (Kan.) - Oswald Hermansen (Nór.), Lunden (Švéd.), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
zostava Slovenska:
Lepáček - Hlinka, Ferenčík - Ligda, Joppa, Korman - Stašák, Garbiar, Turic, Večerek
Slováci nastúpili proti Čechom posmelenejší v porovnaní s prvým duelom na turnaji proti Kanade a s cieľom sa najmä strelecky presadiť. Ich výkon bol sebavedomejší, ale v prvej tretine sa dvakrát presadil napokon súper, Lepáčka prekonali Veselý a Žižlavský. Hneď na začiatku druhej tretiny opäť skóroval Žižlavský a postupne sa rozsypal herný koncept Slovákov. Česko z toho ťažilo a urobilo definitívny krok za miestenkou v semifinále. Gólové čakanie Slovenska na ZPH 2026 ukončil v tretej tretine Korman, keď využil početnú prevahu a aspoň zaznamenal čestný úspech vo federálnom derby.
/vyslaný redaktor TASR Michal Duchovič/