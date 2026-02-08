< sekcia Šport
Slováci prehrávajú s Francúzmi 1:2, vo štvorhre neuspeli
Kapitáni tímov sa rozhodli na štvorhru nemeniť hráčske zostavy, platilo tak nasadenie z piatkového žrebu.
Autor TASR,aktualizované
Le Portel 8. februára (TASR) - Tenisti Slovenska prehrávajú v zápase prvého kola kvalifikácie Davisovho pohára s Francúzskom 1:2. Nedeľňajší program v Le Porteli otvorila štvorhra, v ktorej dvojica Miloš Karol a Lukáš Klein prehrala s domácim duom Pierre-Hugues Herbert a Benjamin Bonzi 2:6 a 3:6.
Na programe sú ešte súboje v dvojhre, najskôr sa podľa rozpisu proti sebe postavia tímové jednotky - Alex Molčan a Arthur Rinderknech. Následne by malo prísť na súboj Norberta Gombosa s Alexandrom Mülleom. Víťaz tohto duelu postúpi do druhého kola kvalifikácie, ktorá uskutoční v septembri a bude sa v nej bojovať o miestenku na finálovom turnaji Davisovho pohára v talianskej Bologni. Zdolaného čaká súboj o udržanie sa vo svetovej skupine.
„Dnešok nám veľmi nevyšiel. Bolo naozaj ťažké hrať proti takému hráčovi, ako je Herbert. Naozaj ukázal, že na kurte je široko-ďaleko najlepší a v podstate v každom aspekte hry nás obaja prehrali. Od úvodu zápasu sme sa trápili, hneď sme na mojom podaní čelili brejkbalom. Potom sme stratili Lukyho podanie a hneď sme išli s brejkom dole, takže to nebol ideálny štart. Francúzi na nás vyvíjali neskutočný tlak, od začiatku každej výmeny do toho chodili. Skúšali sme to zmeniť, ale returnovali presne pod nohy, takže sme si nevedeli veľmi rady a prvý set tak aj vyzeral. Miestami sme si vedeli pomôcť prvým podaním, ale nebolo to dostatočne stabilné na to, aby sme im mohli dnes konkurovať. Akonáhle mali šancu, tak ju vedeli využiť a my sme sa dostávali veľmi ľahko pod tlak. Za stavu 1:1 je štvorhra dosť dôležitá, často býva v Davisovom pohári aj kľúčový, ale nebolo to také, že by sme boli v brutálnom strese alebo išli do toho so zviazanými rukami. Asi nám to iba nesadlo, súper bol jednoducho lepší,“ uviedol Karol v pozápasovom hodnotení štvorhry pre Slovenský tenisový zväz.
Kapitáni tímov sa rozhodli na štvorhru nemeniť hráčske zostavy, platilo tak nasadenie z piatkového žrebu. Slováci mali hneď od úvodu starosti, v prvom geme odvracali viacero brejkbalov, ale napokon sa ujali vedenia 1:0 v prvom sete. Potom však prebrala taktovku domáca dvojica, ktorá bola aktívnejšia, nerobila takmer žiadne viditeľné chyby a pretavila to do zisku piatich hier po sebe. Francúzom fungovalo podanie, spolu s podporou publika prevyšovali slovenskú dvojicu. Klein s Karolom síce za stavu 1:5 ešte odvrátili koniec prvého setu, ale následne si už domáca dvojka postrážila svoje podanie a po výsledku 6:2 získala bez výraznejších problémov úvodné dejstvo.
Krátka prestávka Slovákom pomohla, do druhého setu vstúpili oveľa razantnejšie a sebavedomejšie, čo sa odzrkadlilo na fakte, že sa podarilo s prehľadom udržiavať hlavne vlastné podanie. Diane na kurte už bolo celkovo oveľa vyrovnanejšie. Zmena prišla v siedmom geme, v ktorom Herbert ako špecialista na štvorhru potiahol Francúzov k zisku prvého brejku a priblížil ich k zisku celkovo druhému bodu v zápase. Väčšie skúsenosti na domácej strane napokon rozhodli o tom, že po výsledku 6:3 vyhrali druhý set a napokon aj celé stretnutie.
1. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
Francúzsko - SLOVENSKO 2:1 po nedeľnej štvorhre
sobota
Alexandre Müller - Alex Molčan 4:6, 4:6
Arthur Rinderknech - Norbert Gombos 7:6 (1), 7:6 (6)
nedeľa
Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert - Lukáš Klein, Miloš Karol 6:2, 6:3
Na programe sú ešte súboje v dvojhre, najskôr sa podľa rozpisu proti sebe postavia tímové jednotky - Alex Molčan a Arthur Rinderknech. Následne by malo prísť na súboj Norberta Gombosa s Alexandrom Mülleom. Víťaz tohto duelu postúpi do druhého kola kvalifikácie, ktorá uskutoční v septembri a bude sa v nej bojovať o miestenku na finálovom turnaji Davisovho pohára v talianskej Bologni. Zdolaného čaká súboj o udržanie sa vo svetovej skupine.
„Dnešok nám veľmi nevyšiel. Bolo naozaj ťažké hrať proti takému hráčovi, ako je Herbert. Naozaj ukázal, že na kurte je široko-ďaleko najlepší a v podstate v každom aspekte hry nás obaja prehrali. Od úvodu zápasu sme sa trápili, hneď sme na mojom podaní čelili brejkbalom. Potom sme stratili Lukyho podanie a hneď sme išli s brejkom dole, takže to nebol ideálny štart. Francúzi na nás vyvíjali neskutočný tlak, od začiatku každej výmeny do toho chodili. Skúšali sme to zmeniť, ale returnovali presne pod nohy, takže sme si nevedeli veľmi rady a prvý set tak aj vyzeral. Miestami sme si vedeli pomôcť prvým podaním, ale nebolo to dostatočne stabilné na to, aby sme im mohli dnes konkurovať. Akonáhle mali šancu, tak ju vedeli využiť a my sme sa dostávali veľmi ľahko pod tlak. Za stavu 1:1 je štvorhra dosť dôležitá, často býva v Davisovom pohári aj kľúčový, ale nebolo to také, že by sme boli v brutálnom strese alebo išli do toho so zviazanými rukami. Asi nám to iba nesadlo, súper bol jednoducho lepší,“ uviedol Karol v pozápasovom hodnotení štvorhry pre Slovenský tenisový zväz.
Kapitáni tímov sa rozhodli na štvorhru nemeniť hráčske zostavy, platilo tak nasadenie z piatkového žrebu. Slováci mali hneď od úvodu starosti, v prvom geme odvracali viacero brejkbalov, ale napokon sa ujali vedenia 1:0 v prvom sete. Potom však prebrala taktovku domáca dvojica, ktorá bola aktívnejšia, nerobila takmer žiadne viditeľné chyby a pretavila to do zisku piatich hier po sebe. Francúzom fungovalo podanie, spolu s podporou publika prevyšovali slovenskú dvojicu. Klein s Karolom síce za stavu 1:5 ešte odvrátili koniec prvého setu, ale následne si už domáca dvojka postrážila svoje podanie a po výsledku 6:2 získala bez výraznejších problémov úvodné dejstvo.
Krátka prestávka Slovákom pomohla, do druhého setu vstúpili oveľa razantnejšie a sebavedomejšie, čo sa odzrkadlilo na fakte, že sa podarilo s prehľadom udržiavať hlavne vlastné podanie. Diane na kurte už bolo celkovo oveľa vyrovnanejšie. Zmena prišla v siedmom geme, v ktorom Herbert ako špecialista na štvorhru potiahol Francúzov k zisku prvého brejku a priblížil ich k zisku celkovo druhému bodu v zápase. Väčšie skúsenosti na domácej strane napokon rozhodli o tom, že po výsledku 6:3 vyhrali druhý set a napokon aj celé stretnutie.
1. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
Francúzsko - SLOVENSKO 2:1 po nedeľnej štvorhre
sobota
Alexandre Müller - Alex Molčan 4:6, 4:6
Arthur Rinderknech - Norbert Gombos 7:6 (1), 7:6 (6)
nedeľa
Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert - Lukáš Klein, Miloš Karol 6:2, 6:3