Slovákom po víťazstve nad Severným Írskom padol kameň zo srdca

Žilina 26. marca (TASR) - Slovenským futbalovým reprezentantom do 21 rokov spadol po domácom stretnutí so severoírskymi rovesníkmi kameň zo srdca. V piatok v Žiline zvíťazili 2:1 a upevnili svoje postavenie v C-skupine kvalifikácie ME 2023. Otázne však je, ako bude tabuľka vyzerať po rozhodnutí Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá za inváziu na Ukrajinu dočasne suspendovala Rusko figurujúce na druhej pozícii.



Na čele je osemnásťbodové Španielsko, ktoré deklasovalo Litvu 8:0. Mladí Slováci nazbierali v siedmich vystúpeniach dvanásť bodov a v utorok o 16.00 h privítajú práve favorizovaných Španielov. Na šampionát priamo postúpia víťazi deviatich skupín a najlepší tím z druhých priečok. Zvyšných osem mužstiev z druhých miest si to o zostávajúce štyri miestenky rozdá v baráži. "Určite to bolo dôležité víťazstvo, uvidíme, čo bude ďalej, ako to dopadne s tým Ruskom. My sa musíme v prvom rade sústrediť na seba, na naše výsledky a snažiť sa vyhrať každý zápas," zdôraznil trenčiansky stredopoliar Jakub Kadák, ktorý v 86. minúte rozhodol o výsledku premenenou jedenástkou: "Na jedenástky nemáme nikoho určeného, Ján Bernát ani Matej Trusa už neboli na ihrisku, tak som si to hneď zobral. Trošku sa trápim strelecky v tejto kvalifikácii, dal som druhý gól. Som zaň rád, padol mi trošku kameň zo srdca. Budem sa snažiť pridať ďalšie."



V úvodnom vzájomnom meraní síl uspelo Severné Írsko 1:0 gólom z jedenástky a Slovensko sa súperovi v domácom prostredí revanšovalo rovnakou mincou. Na vedúci zásah Trusu ešte dokázali hostia odpovedať. "Severní Íri boli nepríjemní, dohrávali súboje, je to taký ten ostrovný futbal. Boli sme na to pripravení, sústredili sme sa na naše veci a sme radi, že to vyšlo. Do druhého polčasu sme išli s jednogólovým náskokom a povedali sme si, že môžeme byť pokojnejší. Nemuseli sme hrať s takým rizikom, žiaľ, dostali sme gól. Myslím si však, že sme sa stále dostávali za obranu súpera a mali sme nejaké šance. Tie nám nevyšli, ale prišla tá jedna chvíľka, jedenástka, ktorá nám veľmi pomohla. Berieme za to všetky tri body. Chýbalo nám trošku šťastia, dali sme dve žrde, čo je škoda. Musíme byť dôraznejší v šestnástke, aby sme vedeli zakončiť naše akcie," dodal Kadák.



Viacero príležitostí mal aj Trusa, ktorý je so šiestimi gólmi na spoločnom treťom mieste v tabuľke strelcov celej kvalifikácie. Po piatku však mohol byť aj vyššie. "Tie šance ma mrzia. Je dobré, že som sa do nich ako útočník dostal, škoda, že som ich nepremenil. Pozitívne je, že sme sa do nich vôbec dostali. Sme radi, že to dopadlo práve takto, aj keď to mohlo byť oveľa pokojnejšie víťazstvo. Severné Írsko je nepríjemné mužstvo, ale hlavne je naša chyba, že sme inkasovali gól. Cez polčas sme si hovorili, aby sme pokračovali v aktivite, a dostali sme z toho gól," povedal Trusa a tréner Jaroslav Kentoš sa takisto tešil, že jeho zverenci prekonali predzápasovú nervozitu: "Keby sme viedli výraznejším rozdielom, myslím si, že ten zápas by sa vyvíjal ináč. Súper stále žil a tiež ukázal veľmi dobrú kvalitu. Už pred zápasom som z chalanov cítil dosť veľkú zodpovednosť a som rád, že sme to zvládli."