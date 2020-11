Slováci prekvapujúco zaváhali s Luxemburskom, prehrali o 4 body

predkvalifikácia MS 2023 - B-skupina:



Luxembursko - SLOVENSKO 77:73 (31:30)



najviac bodov Luxemburska: Rugg 23, Grün 17, Laurent 13

zostava a body Slovenska: Ihring 22, Brodziansky 20, Krajčovič 19, Körner 7, Musil 2 (Abrhám 3, Bachan, Juríček, Pavelka a Rožánek 0) TH: 12/12 - 10/9,

fauly: 17 - 20,

trojky: 11 - 10,

štvrtiny: 15:16, 16:14, 20:22, 26:21,

rozhodovali: Rohacky (Rak.), Praksch, Földhazi (obaja Maď.),

bez divákov.

Ďalší výsledok:

Island - Kosovo 86:62 (45:29)

Najviac bodov: Vilhjálmsson 22, Gudmundsson a Jónsson po 13 - Bunjaku 12, Kastrati 9, Veseli 8



Tabuľka B-skupiny:



1. Island 4 3 1 337:292 7

2. SLOVENSKO 4 2 2 311:292 6

3. Kosovo 4 2 2 293:335 6

4. Luxembursko 4 1 3 298:320 5



Bratislava 28. novembra (TASR) - Slovenskí basketbalisti zaváhali vo svojom štvrtom vystúpení v B-skupine predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023. S Luxemburskom prehrali v Bratislave 73:77 a skomplikovali si cestu za postupom do ďalšej fázy. Zostávajúce duely predkvalifikácie sa uskutočnia opäť v „bubline", zverenci trénera Žana Tabaka nastúpia ešte proti Islandu (18. februára 2021) a Kosovu (20. februára 2021).Začiatok zápasu bol mimoriadne nervózny, obe strany si totiž uvedomovali dôležitosť stretnutia. Slovenskí basketbalisti zahadzovali vyložené šance, Luxembursko z toho vyťažilo vedenie 6:0. Potom sa hra slovenského výberu zlepšila, úsekom 13:2 sa obrátil vývoj duelu na ich stranu. Celkovo to však bol v prvej štvrtine festival nízkej úspešnosti streľby. Slováci vyhrali prvú štvrtinu 16:15. Aj v druhej časti to bolo upracované, zverencom trénera Žana Tabaka robil problém pressing Luxemburska, voľné dvierka v defenzíve a z toho prameniaci veľký počet chýb. Súper sa v jednej chvíli dostal do 7-bodového trháku (31:24), no zo slovenskej strany prišla správna odpoveď. Celkovo to bol však boj o každý bod, spokojnejší išli napokon do šatní Luxemburčania, po prvom polčase viedli 31:30.Luxemburčania nastúpili po prestávke s chuťou, energiou a vysokou úspešnosťou streľby. Opäť sa dostali do menšieho bodového trháku, lenže prišiel slovenský oddychový čas. Brodziansky bol následne bodovým ťahúňom a svoj tím držal v hre o víťazstvo. Ihringovi sa 80 sekúnd pred koncom tretej 10-minútovky podarilo vyrovnať na 49:49. Do záverečnej časti išli Slováci za priaznivého stavu 52:51. Štvrtá štvrtina bola podľa očakávania nervózna a upracovaná. Slovenskí basketbalisti totiž umožnili dierami v defenzíve odskočiť svojmu rivalovi. Luxembursko v koncovke chladnokrvne premenilo všetko, na čo siahlo, zo strany Slovenska neprišla adekvátna odpoveď a sen o víťazstve sa tak rozplynul.