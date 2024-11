Slováci pri žrebe skupín vo štvrtom výkonnostnom koši

Výkonnostné koše pre žreb základných skupín ME do 21 rokov:



1. kôš: Španielsko (hodnota koeficientu 42.177), Anglicko (39.964), Portugalsko (39.098), Holandsko (38.730)



2. kôš: Nemecko (36.793), Francúzsko (35.632), Ukrajina (33.734), Taliansko (33.701)



3. kôš: Dánsko (33.266), Rumunsko (31.493), Poľsko (30.732), Česko (30.100)



4. kôš: Gruzínsko (39.226), Slovinsko (28.886), Fínsko (28.552), SLOVENSKO (27.248)

Bratislava 22. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov majú spomedzi účastníkov budúcoročných ME najnižší koeficient. Pri žrebe základných skupín tak budú figurovať v poslednom štvrtom výkonnostnom koši a v hlavnej fáze sa určite nestretnú s Gruzínskom, Slovinskom ani Fínskom.Slovensko má ako organizátor šampionátu istotu miesta v základnej A-skupine a na účely tvorby harmonogramu zápasov zaujme pozíciu A1. Pri výbere potenciálnych súperov je však zaradené do košov na základe rovnakých pravidiel, ako zvyšní pätnásti účastníci. Európska futbalová únia (UEFA) rozdelila tímy do štyroch košov po štyri družstvá, pričom kritériom bol práve dosiahnutý koeficient. Ten vypočítali na základe výsledkov v uplynulých troch cykloch ME do 21 rokov vrátane barážových stretnutí, kvalifikácie aj záverečného turnaja.Keďže hosťujúce tímy sa z dôvodu organizácie turnaja na kvalifikácii nezúčastnili, boli im priradené výsledky z poslednej odohranej kvalifikácie. "Sokolíkom" sa preto pre terajší cyklus započítali výsledky z kvalifikácie na predošlý šampionát, informoval Slovenský futbalový zväz (SFZ) na oficiálnej stránke. Žreb je na programe v utorok 3. decembra o 19.00 h v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.