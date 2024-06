Slováci proti Anglicku bez zmien, na hrote opäť Strelec - zostavy

zostavy:



Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier - Mainoo, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane



Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda - Schranz, Strelec, Haraslín

Gelsenkirchen 30. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti nastúpili na osemfinálový zápas ME proti favorizovanému Anglicku bez zmien v základnej zostave v porovnaní s predchádzajúcim duelom proti Rumunsku (1:1). V útoku dostal opäť šancu David Strelec namiesto Róberta Boženíka.Do brány sa postavil aj v štvrtom vystúpení za sebou Martin Dúbravka, pred ním sa predstavila štvorica obrancov Peter Pekarík, Denis Vavro, kapitán Milan Škriniar a Dávid Hancko. V strede poľa nastúpilo trio Juraj Kucka, Stanislav Lobotka a Ondrej Duda. Strelec mal na krídlach autora dvoch gólov SR na ME 2024 Ivana Schranza a Lukáša Haraslína.Tréner Anglicka Gareth Southgate spravil pred nedeľňajším stretnutím v Gelsenkirchene jedinú zmenu v zostave oproti duelu so Slovinskom (0:0). V stredovej formácii dostal priestor 19-ročný Kobbie Mainoo pred Conorom Gallagherom. Na hrote figuroval kanonier Harry Kane.