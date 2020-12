Slováci proti Čechom bez Macháča a Daniho, vyradil ich koronavírus

Aktualizovaná nominácia hádzanárov Slovenska na decembrové sústredenie (26.–29. decembra 2020) a prípravný duel proti Česku (29. decembra) v Trenčíne:



Brankári: Marián Žernovič (FTC Budapešť/Maď.), Michal Martin Konečný (Grundfos Tatabánya/Maď.)



Pivoti: Martin Slaninka (HSC Suhr Aarau/Švaj.), Boris Rešovský (ŠKP Bratislava)



Krídla: Martin Briatka, Ljubomyr Ivanicja (obaja MŠK Považská Bystrica), Daniel Polák (HKM Šaľa), Dávid Mišových (HáO TJ Slovan Modra)



Spojky: Lukáš Urban (C’Chartres Métropole Handball/Fr.), Jakub Prokop (Budakalász Kézilabda ZRT/Maď.), Jakub Mikita (FTC Budapešť/Maď.), Marek Korbel (CSM Fagaras/Rum.), Tomáš Tschur (HáO TJ Slovan Modra), Derviš Birdahič (ŠKP Bratislava), Patrik Hruščák (Košice Crows)



Trenčín 26. decembra (TASR) - Do nominácie hádzanárov Slovenska na decembrové sústredenie zasiahol koronavírus i rodinné dôvody. Hlavný tréner národného tímu Peter Kukučka nominoval 18-členný káder, ale ako už býva zvykom opäť zasiahla vyššia moc a reprezentácia sa nezíde v pôvodne ohlásenom zložení.Slováci si veľa oddychu počas vianočných sviatkov neužili, už v sobotu predpoludním mali zraz v Trenčíne pred decembrovým sústredením, ktorým začnú fázu prípravy plánovanú v období na prelome kalendárnych rokov.poskytol informácie pre web slovakhandball.sk Kukučka a k zloženiu tímu dodal:Realizačný tím slovenskej mužskej reprezentácie zatiaľ nemôže počítať s hádzanármi pôsobiacimi v Nemecku. Napriek trom spomenutým absenciám Kukučka neplánuje povolať náhradníkov.dodal Kukučka.Reprezentanti SR hneď na úvod zrazu absolvovali povinné testovanie v Ilave. Po technickej porade bude ešte v sobotu nasledovať prvý tréning v Trenčíne, kde budú Slováci aj ubytovaní v hoteli Magnus. Po troch dňoch prípravy si Slováci v utorok 29. decembra od 16.00 h zmerajú v Trenčíne sily v derby s Českom. Stretnutie so začiatkom od 16.00 h si budú môcť pozrieť hádzanárski fanúšikovia prostredníctvom priameho televízneho prenosu na RTVS (Dvojka). Po krátkom voľne budú slovenskí hádzanári pokračovať v príprave na domáce majstrovstvá Európy 2022. Zídu sa 2. januára 2021 v Bratislave a 4. januára večer sa presunú do Györu, kde si 7. a 8. januára dvakrát zmerajú sily s Maďarmi. Druhý januárový blok sa začne 11. januára, Slováci budú bývať v Galante a 15.-16. januára sa pred televíznymi kamerami stretnú v Šali s Rumunskom. Tretí blok je v pláne od 18. januára v Bratislave, miestom tréningov bude nová hala vedľa Domu športu, pričom 20. a 21. januára (pôvodne 21. a 22.) príde na rad dvojzápas s maďarským výberom do 21 rokov.