Slováci proti ČR v bránke s Hlavajom, do zostavy sa vrátil Petrovský
Autor TASR
Fribourg 25. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpili na svoj piaty zápas v základnej B-skupine MS vo Švajčiarsku proti Česku v bránke so Samuelom Hlavaja. V pozícii dvojky bol pripravený Adam Gajan. Do zostavy sa po dvoch zápasoch vrátil Servác Petrovský, ktorý figuroval v pozícii trinásteho útočníka. Prvýkrát na turnaji sa do nej nevošiel útočník Jakub Minárik.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
Tímy vykorčuľovali na ľad v týchto zostavách:
Slovensko: Hlavaj - Kmec, Koch, Gajdoš, Rosandič, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Petrovský
Česko: Kořenář – Kempný, Hronek, Hájek, Cibulka, Ticháček, Alscher, Galvas – Červenka, Sedlák, Kaut – Kubalík, Tomášek, Flek – Kubalík, Melovský, Kaut - Melovský, Blümel, Voženílek – Beránek, Černoch, Chmelař - Kovařčík
