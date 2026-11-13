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Slováci proti Faerčanom s piatimi zmenami, v zostave aj Reis a Rusnák
V bráne sa opäť predstavil Dominik Greif, štvorčlennú obranu tvorili sprava Martin Valjent, Ľubomír Šatka, kapitán Milan Škriniar a Dávid Hancko.
Autor TASR
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Košice 13. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpili na svoj piaty zápas v 3. skupine C-divízie Ligy národov v základnej zostave aj s Ľudovítom Reisom, Albertom Rusnákom či Erikom Prekopom. Tréner Vladimír Weiss st. spravil oproti duelu v Moldavsku (4:0) päť zmien. V bráne sa opäť predstavil Dominik Greif, štvorčlennú obranu tvorili sprava Martin Valjent, Ľubomír Šatka, kapitán Milan Škriniar a Dávid Hancko. V strede poľa spolu s Reisom a Rusnákom nastúpil Ondrej Duda. Rozostavenie 4-3-3 dopĺňal útok v zložení Prekop, Dávid Strelec a Lukáš Haraslín. Tímy nastúpili v týchto zostavách:
SLOVENSKO: Greif - Valjent, Šatka, Škriniar, Hancko - Reis, Rusnák, Duda - Prekop, Strelec, Haraslín
Faerské ostrovy: Lamhauge - Faerö, Vatnhamar, Edmundsson - Danielsen, Andreasen, Turi, Davidsen - Samuelsen, Knudsen, Sörensen
Faerské ostrovy: Lamhauge - Faerö, Vatnhamar, Edmundsson - Danielsen, Andreasen, Turi, Davidsen - Samuelsen, Knudsen, Sörensen